Αρπαγή και βιασμός 14χρονης - Πούλιου: Γνωστός των Αρχών ο φερόμενος δράστης, ακόμα δεν έχει συλληφθεί

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις που έρχονται στο φως για την υπόθεση αρπαγής της 14χρονης Μαρκέλλας στην περιοχή της Νίκαιας. Στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1 μίλησε η δικηγόρος της οικογένειας της 14χρονης, Ελισάβετ Πούλιου, η οποία περιέγραψε τον εφιάλτη που έζησε η ανήλικη, η οποία έχει καταγγείλει ότι βιάστηκε ομαδικά.

Σύμφωνα με την κ. Πούλιου, η 14χρονη είχε απαχθεί ξανά ένα μήνα πριν στις 10 Σεπτεμβρίου για μια ημέρα. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, ωστόσο, όπως υποστηρίζει η δικηγόρος, υπήρξε ολιγωρία.Όπως είπε ο φερόμενος ως δράστης είναι ένας γείτονας της οικογένειας, παντρεμένος με παιδιά.

Σύμφωνα με την κ. Πούλιου στην πρώτη αρπαγή δεν συνελήφθη και ένα μήνα μετά έγινε η νέα απαγωγή της 14χρονης, όπου όπως έχει καταγγελθεί, την κακοποίησαν σεξουαλικά πολλά άτομα.

Η κ. Πούλου υπογράμμισε ότι ο φερόμενος δράστης είναι γνωστός στις Αρχές, ενώ ακόμα κυκλοφορεί ελεύθερος και πρόσθεσε ότι θα έπρεπε να έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την πρώτη αρπαγή.

Τέλος, η κ. Πούλιου τόνισε ότι ο μόνος φορέας που στήριξε το παιδί ήταν «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Το 14χρονο κορίτσι είχε απαχθεί το βράδυ της περασμένης Παρασκευής από την περιοχή της Νίκαιας, ενώ πήγαινε με την αδελφή της στο φούρνο της γειτονιάς. Τότε ένα αυτοκίνητο σταμάτησε δίπλα τους και οι επιβάτες άρπαξαν την 14χρονη.

Το βράδυ της Τετάρτης το τηλέφωνο των γονιών της χτύπησε και στην άλλη γραμμή ήταν η ίδια. Με όσο κουράγιο της είχε απομείνει τους είπε πως βρίσκεται στο Μαρκόπουλο. Οι γονείς της πήγαν στο σημείο και την παρέλαβαν.

Στη συνέχεια πήγαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου η 14χρονη περιέγραψε τα όσα έζησε, κάνοντας λόγο, σύμφωνα με πληροφορίες για πέντε άντρες που την άρπαξαν, την οδήγησαν σε άγνωστη σε εκείνη τοποθεσία και την βίασαν ομαδικά.

