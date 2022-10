Αθλητικά

Αλέξανδρος Νικολαΐδης – όταν δάκρυσε όλη η Ελλάδα: “Έσπασε, μάνα, έσπασε” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συγκλονιστική στιγμή του τραυματισμού του στα προημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων του Σίδνεϊ.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, που απεβίωσε σήμερα το πρωί, αφού έχασε την μάχη με τον καρκίνο, είχε προσφέρει άλλη μία συγκινητική στιγμή κατά τη διάρκεια της λαμπρής καριέρας του, όταν αγωνιζόμενος στα προημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων του Σίδνεϊ σε ηλικία 21 ετών κόντρα στον Κολομβιανό Μίλτον Κάστρο υπέστη έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό.

Σε μία προσπάθειά του να αποσπάσει τον πόντο από τον αντίπαλό του, έσπασε το δεξί του πόδι. Αμέσως έπεσε στο έδαφος σφαδάζοντας από τους πόνους και άρχισε να φωνάζει «Έσπασε, έσπασε μαμά». Είδε το όνειρό του για μετάλλιο να εξαφανίζεται σαν καπνός και ένας νέος γολγοθάς να ανοίγεται μπροστά του.

Κάποια χρόνια αργότερα σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Gazzetta, έλεγε. «Με έκανε πολύ πιο σκληρόπετσο αυτή η ιστορία και μετά οποιαδήποτε δυσκολία, ατυχία και κακό αποτέλεσμα εμφανιζόταν στη διάρκεια της καριέρας μου, είχα μάθει να το αντιμετωπίζω πάρα πολύ εύκολα και κοίταζα πάντα τον επόμενο στόχο. Επειδή όσο δύσκολη και να είναι μια κατάσταση και όσο και ανάποδα κι αν έρθουν κάποια πράγματα, ξέρω ότι μπορώ να ανταπεξέλθω».

Ωστόσο, εκείνος δεν το έβαλε ποτέ κάτω και δεν απογοητεύτηκε από την άτυχη και σοκαριστική αυτή στιγμή και επιβραβεύτηκε γι' αυτό με τα δύο αργυρά Ολυμπιακά μετάλλια, που κατέκτησε αργότερα στην Αθήνα και στο Πεκίνο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ανατροπή με εκπτώσεις από διυλιστήρια και εταιρείες

Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 για επικίνδυνα φαινόμενα

Αγρίνιο: Νεαρός αυτοϊκανοποιούταν έξω από Δημοτικό Σχολείο