Αθλητικά

Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις Κάουνας: Οι “ερυθρόλευκοι” έκαναν το 2Χ2 στο ΣΕΦ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με οδηγό τον Βεζένκοφ οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν την Ζαλγκίρις Κάουνας στο άδειο -λόγω τιμωρίας- ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός είχε πέντε παίκτες με διψήφιο νούμερο πόντων και παρά τα «σκαμπανεβάσματα» στην αμυντική λειτουργία του, νίκησε με 90-80, τη Ζαλγκίρις και έκανε το δύο στα δύο στη Euroleague.

Το άδειο ΣΕΦ σίγουρα επηρέασε τους παίκτες του Μπαρτζώκα, αλλά ακόμη και χωρίς τις ιαχές των φιλάθλων τους, έκαναν αυτό που έπρεπε κάθε φορά που η λιθουανική ομάδα γινόταν απειλητική.

Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού αναδείχτηκε ο Σάσα Βεζένκοφ με 23 πόντους και 14 ριμπάουντ, ενώ παίκτης «κλειδί» στη ρακέτα αποδείχτηκε απόψε ο Μουσταφά Φαλ (16π.). Σλούκας (6 ασίστ) και Λαρεντζάκης πρόσθεσαν από 15 πόντους, ενώ 10 πόντοι και 6 ασίστ ήταν η συγκομιδή του Τόμας Ουόκαπ.

Ο Ίγκνας Μπραζντέικις με 21 πόντους ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Ζαλγκίρις, η οποία είχε 13/30 τρίποντα, αλλά υπέστη τη δεύτερη ήττα της σε ισάριθμες αγωνιστικές στη διοργάνωση.

Ακολουθεί η πρώτη «διαβολοβδομάδα» της φετινής σεζόν της Euroleague, με δύο ακόμη «μάχες» στην Ισπανία για τον Ολυμπιακό μετά τη νίκη επί της Μπαρτσελόνα στο Παλάου Μπλαουγκράνα στην πρεμιέρα. Την Τετάρτη (19/10), ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στην έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης (21:45) για την 3η αγωνιστική και την Παρασκευή (21/10) στη Βιτόρια κόντρα στην Μπασκόνια στις 21:30, για την 4η.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 44-35, 67-58, 90-80

Ο Μπαρτζώκας ξεκίνησε τους Oυόκαπ, Κέιναν, Βεζένκοφ, Πίτερς και Φαλ, ενώ ο Κάζις Μακσιβίτις επέλεξε στην πεντάδα τους Έβανς, Μπραζντέικις, Ουλανόβας, Κάβανο και Σμιτς. Μουδιασμένοι εμφανίστηκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα, λόγω και των άδειων κερκίδων στο ΣΕΦ και είδαν τους Λιθουανούς να προηγούνται με 2-7 (και τους 7 πόντους πέτυχε ο Ρόλαντς Σμιτς), αλλά και με 2-9 δια χειρός Μπραζντέικις. Η Ζαλγκίρις είχε τον έλεγχο των επιθετικών ριμπάουντ και βρέθηκε και στο 4-11. Όμως, ο Μουσταφά Φαλ άρχισε να γίνεται αποδέκτης της μπάλας στη ρακέτα, σημείωσε 9 πόντους και η ομάδα του Πειραιά προσπέρασε με 14-11. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Ουόκαπ σε αυτό το θετικό τετράλεπτο του Ολυμπιακού, που όμως έκτοτε είδε την αντίπαλό του ν’ απαντά με επιμέρους σκορ 4-10, με τρίποντα των Τέιλορ Κάβανο και Τόμας Ντίμσα.

Ο Χέις άνοιξε το σκορ στη 2η περίοδο (18-23). Ο Λαρεντζάκης που είχε περάσει αντί του Ουόκαπ (ο Μπολομπόι πήρε τη θέση του Τάρικ Μπλακ) πέτυχε 5 γρήγορους πόντους, ο Σάσα Βεζένκοφ ανέλαβε εν συνεχεία δράση για το σερί 9-0 του Ολυμπιακού (27-23). Ο Ίγκνας Μπραζντέικις (11π. στο α΄ μέρος) έβαζε με ευκολία την μπάλα στο καλάθι (31-30) και χρειάστηκε ένα δεύτερο εύστοχο τρίποντο από τον Βεζένκοφ για να... ανασάνει η ελληνική ομάδα (34-30). Ο Ολυμπιακός πίεσε στην άμυνα στα τελευταία λεπτά της 2ης περιόδου, έμεινε χωρίς λάθη (είχε 6 πριν) και υποχρέωσε τους παίκτες της Ζαλγκίρις σε λάθη. Και με τον Βεζένκοφ να φτάνει τους 14 πόντους και τον Σλούκα τους 8, διεύρυνε σε 13-5 το επιμέρους σκορ (από το 31-30) για το 44-35 (+9), με την ολοκλήρωση του α΄ μέρους. Μάλιστα, στο φινάλε ο Λαρεντζάκης ευστόχησε σε buzzer beater τρίποντο, φτάνοντας κι αυτός τους 8 πόντους.

Mε σερί 5-0 της Ζάλγκιρις και πρωταγωνιστή αυτής και πάλι τον Μπραζντέικις ξεκίνησε η 3η περίοδο (44-40). Βεζένκοφ και Ουόκαπ απάντησαν με «ερυθρόλευκο» σερί 5-0 (49-40). Οι Λιθουανοί είχαν δικό τους σερί 5-0 εκ νέου (49-45), αλλά ο Μουσταφά Φαλ, με δικό του 5-0 έκανε το 54-48, φτάνοντας τους 14 πόντους. Έκτοτε, ο Ολυμπιακός επέβαλε τον ρυθμό του χάρη στην υπεροχή του Γάλλου διεθνή σέντερ στη ρακέτα, ο Βεζένκοφ έφτασε τους 20 πόντους και οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να οικοδομήσουν διψήφια τιμή διαφοράς, 67-56. Στην εξίσωση είχε μπει και ο Άλεκ Πίτερς, με 6 πόντους στο 3ο δεκάλεπτο. Οι δύο βολές του Χέις έριξαν την τιμή της διαφοράς σε μονοψήφιο νούμερο, 67-58 (σκορ 3ης περιόδου).

Ασταθής στην 4η περίοδο ο Ολυμπιακός, αν και προηγήθηκε με +10 (72-62) από Σλούκα και Φαλ, επέτρεψε στη Ζαλγκίρις να μειώσει στους 4 (74-70) με τρίποντο του Καβάνο. Είχε χάσει και τον Τάρικ Μπλακ, όταν νωρίτερα με το σκορ στο 70-61 έκανε 4ο φάουλ και τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή για διαμαρτυρία για να καθίσει οριστικά στον πάγκο. Οι Λαρεντζάκης, Βεζένκοφ και ΜακΚίσικ απάντησαν με σερί 7-0 την κρίσιμη στιγμή, για το 81-70, 3:20 πριν το φινάλε. Το τρίποντο του Λαρεντζάκη, μετά από μία βολή του Σλούκα διαμόρφωσε το 85-73, με εναπομείναντα χρόνο 1:32 και πλάστιγγα έγειρε οριστικά υπέρ του Ολυμπιακού. Το τρίποντο του Κίναν Έβανς (86-76) δεν ανησύχησε αυτή τη φορά τους παίκτες του Μπαρτζώκα, ο ΜακΚίσικ έδωσε απάντηση με σουτ δύο πόντων (88-76) και ο Λαρεντζάκης κερδίζοντας το 4ο φάουλ του Μπραζντέκις ανέβασε στους 90 τους πόντους του Ολυμπιακού. Ο αγώνας ολοκληρώθηκε με σκορ 90-80 και το σημαντικό για τους «ερυθρόλευκους» ήταν η δεύτερη νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Διαιτητές: Γκαρθία (Ισπανία), Ρότσα (Πορτογαλία), Σεμές (Ισραήλ)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 10 (1), Κέιναν, Λαρεντζάκης 15 (3), Φαλ 16, Σλούκας 15, Βεζένκοφ 23 (2), Μπολομπόι, Πίτερς 6, Μπλακ, ΜακΚίσικ 5

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ (Κάζις Μακσβίτις): Έβανς 14 (3), Λεκαβίτσιους 4, Χέις 5, Σμιτς 10 (2), Μπιρούτις, Λουκοσιούνας, Μπραζντέικις 21 (1), Ντίμσα 3 (1), Καβάνο 12 (4), Μπουτκεβίτσιους 5 (1), Ουλανόβας 5 (1)

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόμπι Κόλτρεϊν: Πέθανε ο “Χάγκριντ” του Χάρι Πότερ

Αλέξανδρος Νικολαΐδης: Συγκλονίζει η γυναίκα του, “σ’ αγαπάω, μ’ ακούς;”

“Παγιδευμένοι”: ο… γάμος Δημήτρη - Άννας “ανάβει φωτιές” (εικόνες)