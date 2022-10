Αθλητικά

NBA: Ο Κώστας Αντετοκούνμπο στους Σικάγο Μπουλς με two-way συμβόλαιο

O Κώστας Αντετοκούνμπο έγινε και επισήμως παίκτης της ομάδας του Σικάγο, της τρίτης ομάδας του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στην οποία θα αγωνιστεί.

Στο δυναμικό των Σικάγο Μπουλς και με τη... βούλα ανήκει ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

Ο 24χρονος έβαλε την υπογραφή του σε Two-Way συμβόλαιο που του προσέφεραν οι «Ταύροι», κρατώντας τον στην ομάδα.

O αδερφός του Giannis έχει εμφανιστεί σε 22 αγώνες καριέρας σε τρεις σεζόν στο ΝΒΑ, σημειώνοντας μέσους όρους καριέρας 1 πόντο, 1 ριμπάουντ σε 4 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

OFFICIAL: We have signed F Kostas Antetokounmpo to a two-way contract.



Let's work, @Kostas_Ante13! pic.twitter.com/QaZUt3Pfqs — Chicago Bulls (@chicagobulls) October 14, 2022

Πριν ενταχθεί στο Σικάγο, ο Αντετοκούνμπο θήτευσε στους Λος Άντζελες Λέικερς (2019-2021) και στους Ντάλας Μάβερικς (2018-19).

Επιλογή δεύτερου γύρου (60ος συνολικά) στο ντραφτ του 2018 από τους Φιλαδέλφεια 76ερς, τα δικαιώματα του ανταλλάχθηκαν στους Ντάλας Μάβερικς. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο υπέγραψε αργότερα Τwo-way συμφωνία με τους Μάβερικς το 2018, αποχώρησε από το Ντάλας το 2019 και το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς εντάχθηκε στους Λος Άντζελες Λέικερς, όπου αργότερα στέφθηκε πρωταθλητής ΝΒΑ το 2020.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα είναι μέλος των Μπουλς στην κανονική περίοδο του ΝΒΑ και αν το Σικάγο κρίνει ότι χρειάζεται την ενίσχυση του και στα πλέι οφ, τότε θα πρέπει να μετατρέψει το συμβόλαιό του σε εγγυημένο έως το τέλος της χρονιάς.

Στους Μπουλς ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα φορέσει τη φανέλα με το Νο37.

