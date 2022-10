Πολιτική

“Volfa 2022”: πολυεθνική άσκηση με ελληνική συμμετοχή (εικόνες)

H ελληνική αποστολή, που συνεργάστηκε με στελέχη ενόπλων δυνάμεων από άλλες 7 χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Γαλλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η πολυεθνική άσκηση με την επωνυμία «Volfa 2022» ολοκληρώθηκε, χθες, Παρασκευή 14 Οκτωβρίου.

Όπως ανακοινώθηκε, η άσκηση πραγματοποιήθηκε στην αεροπορική βάση Mont de Marsan της Γαλλίας, με την συμμετοχή 60 αεροσκαφών και ελικοπτέρων από Γαλλία, Ελλάδα, ΗΑΕ, ΗΠΑ, Ισπανία, Ιταλία, Καναδά και Πορτογαλία καθώς και παρατηρητές από την Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γεωργία και την Ιαπωνία.

Η «Volfa 2022» είναι άσκηση τύπου INVITEX-LIVEX. Ξεκίνησε στις 26 Σεπτεμβρίου και είχε στόχο την επαύξηση της ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας των μονάδων των συμμετεχουσών χωρών.

Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν με τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16 Block 52+ της Πολεμικής Αεροπορίας και 44 αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς από την 115 Πτέρυγα Μάχης.

Κατά την διάρκεια της άσκησης, εκτελέστηκαν αντικείμενα σύνθετων αεροπορικών αποστολών που κάλυψαν όλο το φάσμα των αεροπορικών επιχειρήσεων, σε περιβάλλον ηλεκτρονικού πολέμου και πολλαπλών απειλών.

Συγκεκριμένα εκτελέστηκαν:

Αμυντικές/Επιθετικές Επιχειρήσεις

Εγγύς Αεροπορική Υποστήριξη

Αεροπορική Αποτροπή

Δυναμική Στοχοποίηση

Έρευνα και Διάσωση Μάχης

Στοχοποίηση Χρονοευαίσθητων Στόχων

Στην άσκηση, προστίθεται στην ανακοίνωση, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ ως προς τις διεθνείς συνεργασίες των Ενόπλων Δυνάμεων για την ενδυνάμωση της συνέργειας και της διαλειτουργικότητας με φίλες και συμμαχικές χώρες.

