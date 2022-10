Πολιτική

Παναγιωτόπουλος για Τουρκία: Όσο υπάρχει απειλή είναι ατελέσφορη κάθε προσπάθεια επικοινωνίας

Τι δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, λιγες ώρες μετά το τετ α τετ που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του.

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ανέφερε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες σχετικά με την Τουρκία μετά την συνάντησή του, με τον Τούρκο ομόλογό του: «Όσο υπάρχει απειλή εδαφικής κυριαρχίας, καθιστά ατελέσφορη κάθε προσπάθεια επικοινωνίας».

Η δήλωση του Νίκου Παναγιωτόπουλου έρχεται μετά την συνάντησή του με τον Χουλουσί Ακάρ στο περιθώριο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ.

Λίγες ώρες νωρίτερα ο Χουλουσί Ακάρ, σε δηλώσεις του σε Τούρκους δημοσιογράφους, κράτησε χαμηλό προφίλ, λέγοντας ότι η Τουρκία δεν είναι απειλή για φίλους και συμμάχους.

Ο Χουλουσί Ακάρ είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δηλώνουμε ότι τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν μέσω του διεθνούς δικαίου, της σχέσεις καλής γειτονίας, με ειρηνικούς τρόπους και μεθόδους και διάλογο. Τόνισα τη σημασία της ενίσχυσης του διαλόγου στο πλαίσιο των σχέσεων γειτονίας».

