Ακάρ σε Ελλάδα: Πρέπει να λύσουμε μόνοι τα προβλήματά μας

Τι είπε για την συνάντηση με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και τις διερευνητικές συνομιλίες. Περιέγραψε την Τουρκία ως εγγυητή της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.



Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους μετά τη Σύνοδο ΥΠΑΜ στις ΗΠΑ, προχώρησε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, για την συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο Ακάρ είπε: «Δηλώνουμε ότι τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν μέσω του διεθνούς δικαίου, της καλής γειτονίας. σχέσεις, ειρηνικούς τρόπους και μεθόδους και διάλογο Τόνισα τη σημασία της αύξησης του διαλόγου στο πλαίσιο των σχέσεων γειτονίας».

Αναφερόμενος στη σημασία του διαλόγου για την επίλυση του προβλήματος, ο Ακάρ είπε: «Πρέπει να διαπραγματευτούμε για μια συνολική και μόνιμη λύση. Οι σχέσεις καλής γειτονίας και οι διεθνείς σχέσεις είναι απαραίτητες για τη λύση του προβλήματος. Είμαστε δύο σύμμαχοι χώρες στο ΝΑΤΟ. Πρέπει να λύσουμε τα προβλήματά μας μόνοι μας. Για αυτό, ο διάλογος αναδεικνύεται ως απαραίτητο εργαλείο για εμάς. Θεωρούμε ότι είναι επωφελές και για τις δύο χώρες να συνεχίσουν. Πρέπει να είναι σημαντικό το ζήτημα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας να επιλυθεί χωρίς την παρέμβαση τρίτων. Είναι σημαντικό να συναντηθούν τόσο η Τουρκία όσο και η Ελλάδα για να επιλυθεί τα γεγονότα εστιάζοντας σε μια θετική ατζέντα».

Υπενθυμίζοντας ότι υπάρχουν διερευνητικές συνομιλίες, διαδικασίες μείωσης της έντασης και συνομιλίες για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών, ο Ακάρ είπε: «Βλέπουμε ότι και τα τρία κανάλια έχουν σταματήσει αυτή τη στιγμή. Αυτές οι συνομιλίες και η δουλειά σε αυτούς τους τομείς πρέπει να ξεκινήσουν. Αξιολογούμε ότι αυτές Οι μελέτες μπορούν να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα. Οι αντιπροσωπείες μας συναντήθηκαν δύο φορές στο πλαίσιο της συνάντησης για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Πήγε στην Αθήνα. Η ελληνική αντιπροσωπεία ήρθε μία φορά στην Τουρκία. Ως εκ τούτου, εκφράσαμε ότι περιμένουμε την ελληνική αντιπροσωπεία στην Άγκυρα για την τέταρτη συνάντηση. Ελπίζουμε ότι τέτοιοι διάλογοι θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες».

Περιγράφοντας την Τουρκία ως εγγυητή της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή της, ο Ακάρ δήλωσε: «Θα συνεχίσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για φίλους και συμμάχους, αλλά ασφαλής, ισχυρός και αποτελεσματικός σύμμαχος. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι. Ελπίζουμε ότι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος είναι μια θάλασσα φιλίας, η δίκαιη κατανομή του πλούτου, η ανάδυση ενός ειρηνικού και ασφαλούς περιβάλλοντος. Θα είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά για την ειρήνη. Θέλουμε ειρήνη, πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί ειρήνη μέσω του διαλόγου. Η προσδοκία μας από τρίτες χώρες στη λύση των προβλημάτων είναι ότι βλέπουν τις δικαιολογημένες και λογικές διαθέσεις μας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Δηλώνουμε ότι είναι σημαντικό να μην βλέπουμε τα γεγονότα από την οπτική της αλληλεγγύης, αλλά να τα βλέπουμε αντικειμενικά και δίκαια. Όλοι πρέπει να ξέρουν ότι σε περίπτωση που πάρουμε θέση, θα συμβάλει όχι στη λύση των γεγονότων, αλλά στο αδιέξοδο».

«Διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις»

Ερωτηθείς από άλλον δημοσιογράφο σχετικά με την προμήθεια και τον εκσυγχρονισμό των F-16 από τις ΗΠΑ , ο Ακάρ είπε ότι «η διαδικασία συνεχίζεται. Διάφορες εξελίξεις αντικατοπτρίζονται στον Τύπο . Συνεχίζουμε τις επαφές μας με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ. Υπήρξαν 4 συναντήσεις μεταξύ των αντιπροσωπειών μέχρι στιγμής. Οι επαφές μας συνεχίζονται. Αναμένουμε να επιλυθεί διατηρώντας την επαφή μας με τον στρατηγικό μας εταίρο, τον σύμμαχό μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Για δηλώσεις του Πενταγώνου για το θέμα είπε: «Θεωρούμε ότι οι σχέσεις μας θα πάνε σε καλύτερο στάδιο μόλις επιλυθεί αυτό το ζήτημα. Όλοι βλέπουμε ότι με την αγορά F-16, θα γίνουν σημαντικές συνεισφορές τόσο σε περιφερειακό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια F-16 Αναμένουμε μια καλή λύση όσον αφορά τον εφοδιασμό». «Προσπαθούμε να φέρουμε το θέμα των F-16 σε θετική ολοκλήρωση το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις», σημείωσε.

Ερωτηθείς για την απόφαση των ΗΠΑ για το εμπάργκο όπλων στην κυπριακή κυβέρνηση, ο Ακάρ απάντησε: «Εκφράζουμε στους συνομιλητές μας ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να εγκαταλείψουν την ουδετερότητα και τις ισορροπημένες πολιτικές τους».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου εάν το θέμα της ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ ήταν στην ημερήσια διάταξη κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ο Ακάρ απάντησε: «Φυσικά, θέλουμε το ΝΑΤΟ να γίνει ισχυρότερο, ισχυρότερο και διευρυμένο. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την πολιτική ανοιχτών θυρών του ΝΑΤΟ. Αλλά λέμε ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές οι ευαισθησίες μας. Το ΝΑΤΟ είναι ένας οργανισμός ασφάλειας. Ένας από τους μεγαλύτερους τομείς αγώνα του ΝΑΤΟ είναι η τρομοκρατία. Τρομοκρατία. Αυτή τη στιγμή, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για όλες τις χώρες. Η Τουρκία είναι η μόνη χώρα που μάχεται ενάντια σε περισσότερες από μία τρομοκρατικές οργανώσεις. Είπαμε στους συνομιλητές μας ότι αυτό πρέπει να το δούμε και να συνειδητοποιήσουμε τι κάνουμε σε αυτό ο σεβασμός πρέπει να αυξηθεί» .

Για το τριμερές μνημόνιο για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής της Μαδρίτης τον Ιούνιο, ο Ακάρ είπε: «Το μνημόνιο είναι σαφές. Η στάση και η πολιτική μας είναι επίσης σαφής και σαφής υπό αυτή την έννοια. Υπάρχουν δεσμεύσεις που έχουν υπογραφεί από τη Σουηδία και τη Φινλανδία εκεί. Εκφράζουμε ότι αυτές πρέπει να εκπληρωθούν. Εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι αυτό το μνημόνιο είναι μια αρχή, Δεν είναι τέλος . Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τη Σουηδία και τη Φινλανδία. Ταυτόχρονα, παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Σουηδία και τη Φινλανδία. Δυστυχώς, βλέπουμε με λύπη ότι ορισμένες προκλητικές ενέργειες και εικόνες συνεχίζονται σε αυτές τις χώρες. Χρειαζόμαστε και τη Σουηδία και η Φινλανδία να κάνουν συγκεκριμένα βήματα. Περιμένουμε ».

