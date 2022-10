Κόσμος

Τουρκία - Ανθρακωρυχείο: εθνική τραγωδία με δεκάδες θανάτους στις στοές (εικόνες)

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού των ανθρακωρύχων που παγιδεύτηκαν στις υπόγειες στοές μετά από έκρηξη. Τι δηλώνει ο Ερντογάν για τα αίτια και τις έρευνες.

Σε τουλάχιστον 40 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη που σημειώθηκε χθες, Παρασκευή, σε ανθρακωρυχείο στη βορειοδυτική Τουρκία, σύμφωνα με τον νέο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού.

"Έχουμε καταμετρήσει συνολικά 40 νεκρούς. Πενήντα οκτώ ανθρακωρύχοι διασώθηκαν, είτε μόνοι τους είτε χάρη στα σωστικά συνεργεία", διευκρίνισε ο Σοϊλού, σημειώνοντας ότι οι 26 από τους 28 νεκρούς που ανακοινώθηκαν νωρίτερα έχουν αναγνωριστεί.

Δίπλα του φανερά συντετριμμένος, ο υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ ανακοίνωσε ότι "πλησιάζουμε στο τέλος των επιχειρήσεων διάσωσης".

"Οι έρευνες συνεχίζονται για έναν μόνο άνθρωπο η τύχη του οποίου παραμένει άγνωστη", πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, "η πυρκαγιά στις στοές έχει πλέον τεθεί σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο".

"Αυτό που είναι ιδιαίτερα λυπηρό για μας είναι ότι ήμασταν εκεί πριν από μόλις τρεις εβδομάδες", πρόσθεσε με δάκρυα στα μάτια.

Καθοδόν για το Μπάρτιν είναι και ο Ταγίπ Ερντογάν.

Ήδη μέσω τουίτερ δήλωσε «Δεν θα αφήσουμε αναπάντητη ούτε την παραμικρή αμέλεια».

Η έκρηξη, η οποία οφείλεται σε ανάφλεξη ενός αερίου, σύμφωνα με τις αρχές, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις 18:15 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) σε αυτό το σημαντικό ανθρακωρυχείο της πόλης Αμάσρα, στην επαρχία Μπαρτίν, το οποίο λειτουργεί από τα μέσα του 19ου αιώνα.

