Τουρκία - Ανθρακωρυχείο: αυξάνονται οι νεκροί, δεκάδες οι εγκλωβισμένοι εργάτες (εικόνες)

Μεγαλώνει διαρκώς ο τραγικός απολογισμός από την έκρηξη στο ανθρακωρυχείο. Αγωνία για τους ανθρώπους που είναι παγιδευμένοι στις υπόγειες στοές. Επί τόπου υπουργοί και ο Ερντογάν.

Σε 28 ανέρχονται οι νεκροί, ενώ οι τραυματίες παραμένουν 28, από την έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή, σε ανθρακωρυχείο της βορειοδυτικής Τουρκίας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα οι τουρκικές Αρχές.

Οι ομάδες διάσωσης αγωνίζονται να σώσουν δεκάδες ανθρακωρύχους που εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι σε στοές του ορυχείου που βρίσκονται σε βάθος 300 και 350 μέτρων.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, εγκλωβισμένοι παραμένουν 15 εργάτες, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Σουλαϊμάν Σοϊλού ο οποίος από χθες το βράδυ, μαζί με τον Υπουργό Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ βρίσκονται στην περιοχή.

«Σύμφωνα με τις πρώτες παρατηρήσεις, πρόκειται για έκρηξη που προκλήθηκε από ένα αέριο», διευκρίνισε ο Ντονμέζ.

Ο Σουλεϊμάν Σοϊλού δήλωσε ότι την ώρα της έκρηξης 110 εργάτες εργάζονταν στο λατομείο και ότι στην επικίνδυνη περιοχή βρίσκονταν 49 άτομα.

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν μεταβαίνει σήμερα στην περιοχή. Σε δήλωσή του μέσω twitter αναφέρει «Πρώτα ο Αλλάχ θα ακυρώσω το πρόγραμμά μου και θα πάω στην Αμάσρα να συντονίσω όλες τις εργασίες επιτόπου».

Από το ανθρακωρυχείο της πόλης Αμάσρα, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, 11 άνθρωποι που απεγκλωβίστηκαν από τις στοές, έχουν διακομισθεί στο νοσοκομείο, όπως ανέφερε ο Τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά,.

Ο Afad, ο τουρκικός δημόσιος οργανισμός διαχείρισης καταστροφών, είχε γνωστοποιήσει αρχικά στο Twitter ότι η έκρηξη προκλήθηκε από μετασχηματιστή που είχε υποστεί βλάβη, προτού ανακαλέσει και ανακοινώσει ότι αυτή οφείλεται στην ανάφλεξη μεθανίου, για «άγνωστους λόγους».

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν εικόνες που δείχνουν μέλη των οικογενειών των παγιδευμένων ανθρακωρύχων να περιμένουν με αγωνία στην είσοδο του ανθρακωρυχείου, πολλοί με δάκρυα στα μάτια, την ώρα που μέλη των σωστικών συνεργείων παρέχουν οξυγόνο στους εργάτες που διασώθηκαν προτού αυτοί μεταφερθούν στα πιο κοντινά νοσοκομεία.

«Δεν ξέρω τι συνέβη. Αισθάνθηκα ξαφνικά μια πίεση και δεν μπόρεσα να δω τίποτα», δήλωσε στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu ένας ανθρακωρύχος που κατάφερε να βγει μόνος του, σώος και αβλαβής, από τις στοές

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τη δύση του ηλίου και οι επιχειρήσεις διάσωσης επιβραδύνθηκαν από το σκοτάδι.

Την θλίψη του για τα θύματα της τραγωδίας εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μήνυμα του στο twitter γραμμένο στα αγγλικά. Παράλληλα, επεσήμανε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να στείλει ομάδες διάσωσης για τον εντοπισμό επιζώντων, έαν το ζητήσει η Τουρκία.

Sad to hear of the terrible mine explosion and loss of life in Bartin province in Turkiye. Greece is ready to send assistance immediately to help in the search for survivors.