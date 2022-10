Κοινωνία

Βιασμός 12χρονης στον Κολωνό: Επεισόδια σε πορεία διαμαρτυρίας (εικόνες)

Μεγάλη ένταση κατά την διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για την υπόθεση βιασμού και εκπόρνευσης 12χρονης. Πέταξαν μολότοφ στους αστυνομικούς.



Επεισόδια σημειώθηκαν το μεσημέρι στα Σεπόλια, κατά την διάρκεια πορείας για την υπόθεση βιασμού και εκπόρνευσης της 12χρονης.

Διαδηλωτές έγραψαν συνθήματα και πέταξαν μπογιές στην πρόσοψη του καταστήματος του 53χρονου, ενώ προκάλεσαν φθορές στο επαγγελματικό όχημά του.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, επιτέθηκαν, με βόμβες μολότοφ, σε αστυνομικές δυνάμεις.

Έως αυτή την ώρα δεν έχει γίνει γνωστό εάν η Αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές.

Εν τω μεταξή, τη Δευτέρα το πρωί θα οδηγηθεί ενώπιον της Ανακρίτριας για την απολογία του ο 33χρονος που συνελήφθη κατόπιν εντάλματος των δικαστικών αρχών για συμμετοχή στην υπόθεση του 12χρονου παιδιού από τον Κολωνό.

Ο άντρας φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί ως ένας από τους "πελάτες" του 53χρονου και αντιμετωπίζει την κατηγορία της γενετήσιας πράξης με ανήλικο έναντι αμοιβής που τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος και η προβλεπόμενη ποινή είναι τουλάχιστον δέκα έτη κάθειρξη.

Την Παρασκευή δύο άνδρες μετέβησαν αυτοβούλως στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της ΓΑΔΑ και κατέθεσαν πως συνομιλούσαν με άτομο που έμοιαζε με την εν λόγω ανήλικη.

Την Δευτέρα θα απολογηθεί και η μητέρα του παιδιού ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Στούντιο με Θέα", ο δικηγόρος της μητέρας και της οικογένειας, Απόστολος Λύτρας, σχολίασε τη σύλληψη του 33χρονου, σημειώνοντας πως, δεν έχει κάποια ειδική ενημέρωση, είπε όμως πως «σίγουρα θα υπάρξουν κι άλλες συλλήψεις» εμπλεκόμενων στην υπόθεση και μάλιστα, όπως ανέφερε, μέσα στην ημέρα.

