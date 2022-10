Αθλητικά

Euroleague: Ο Βεζένκοφ MVP της 2ης αγωνιστικής

Ο 27χρονος φόργουορντ συνέβαλε τα μέγιστα στην επικράτηση των «ερυθρολεύκων» επί της Ζαλγκίρις. Πόσους βαθμούς συγκέντρωσε στο σύστημα αξιολόγησης.



Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της 2ης αγωνιστικής στη Euroleague, χάρη στην εξαιρετική εμφάνισή του στη νίκη 90-80 του Ολυμπιακού επί της Ζαλγκίρις Κάουνας στο -άδειο λόγω τιμωρίας- Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.



Ο 27χρονος φόργουορντ συνέβαλε τα μέγιστα στην επικράτηση των «ερυθρολεύκων», καθώς τελείωσε τον αγώνα με 23 πόντους (6/10 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 5/6 βολές), 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 5 κερδισμένα φάουλ και 2 λάθη στα 36 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα που βρέθηκε στο παρκέ.

Χάρη σε αυτόν τον απολογισμό, ο Βεζένκοφ συγκέντρωσε 37 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, επίδοση που του χάρισε το βραβείο του MVP.

