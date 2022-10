Κόσμος

Κωνσταντινούπολη: μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συγκλονιστικές εικόνες κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου σε ουρανοξύστη στην περιοχή Φικιρτεπέ στην Κωνσταντινούπολη.

Η φωτιά σκόρπισε τον πανικό, καθώς εκδηλώθηκε σε 24όροφο ουρανοξύστη πολυτελών κατοικιών, με τις εικόνες να σοκάρουν.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει αναφορές για θύματα ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και πλήθος κόσμου, βρίσκεται στο σημείο.

Τρόμος επικρατεί στην Κωνσταντινούπολη με τεράστια φωτιά να καίει ουρανοξύστη πολυτελών κατοικιών. Από την πυρκαγιά στο 24 ορόφων κτίριο δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

JUST IN ?? Huge fire in residential building in Istanbul, Turkey pic.twitter.com/iCi5pJOVsv

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 15, 2022

JUST IN ?? Huge fire in residential building in Istanbul, Turkey pic.twitter.com/iCi5pJOVsv

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 15, 2022

Το συμβάν συνέβη λίγες ώρες μετά την τραγική είδηση για τον θάνατο των 41 ανθρακορύχων μετά από έκρηξη.

Η έκρηξη, η οποία οφείλεται σε ανάφλεξη ενός αερίου, σύμφωνα με τις αρχές, σημειώθηκε χθες το απόγευμα στις 18:15 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) σε αυτό το σημαντικό ανθρακωρυχείο της πόλης Αμάσρα, στην επαρχία Μπαρτίν, το οποίο λειτουργεί από τα μέσα του 19ου αιώνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλέξανδρος Νικολαΐδης: σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο (εικόνες)

Μετρό - Κέντρο Αθήνας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις διαρκείας

Κολωνός - Βιασμός 12χρονης: “Μου είπε ότι ήταν 17 χρονών και την πίστεψα” λέει ο 33χρονος