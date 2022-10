Κοινωνία

Παξοί: Τούρκοι διακινητές μεταξύ των αλλοδαπών στο ιστιοφόρο

Σε 4 συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές. Πόσο κόστιζε η μεταφορά από την Τουρκία στην Ιταλία που ήταν και ο τελικός προωρισμός του ιστιοφόρου. Η ενημέρωση απο το Λιμενικό Σώμα.

Τέσσερις διακινητές από την Τουρκία, συνελήφθησαν μετά την ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών που εξελίχθηκε υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Λιμενικό, ανοιχτά των Παξών, διασώθηκαν 88 άτομα που επιχειρούσαν με ιστιοφόρο να φθάσουν στην Ιταλία.

Οι διακινητές, είχαν ζητήσει το ποσό των 8.000 - 9.000 € κατ’ άτομο για απευθείας μεταφορά από Τουρκία – Ιταλία.

Αναφορικά με την ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αλλοδαπών επιβαινόντων σε ιστιοφόρο σκάφος, στην θαλάσσια περιοχή 24 ν.μ. δυτικά νοτιοδυτικά ν. Παξών, που ξεκίνησε την 14.10.2022, υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., γνωρίζεται ότι το Φ/Γ ''MARIANNE DANICA'' σημαίας Δανίας και το Κ/Ζ πλοίο ''NORWEGIAN GEM'' σημαίας Μπαχάμες, τα οποία είχαν προβεί στην περισυλλογή των 88 ατόμων, προσέγγισαν, βραδινές ώρες την 14.10.2022, τον λιμένα Ηγουμενίτσας, όπου οι αλλοδαποί μετεπιβιβάστηκαν σε περιπολικό και ναυαγοσωστικό σκάφος Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμένα εξωτερικού Ηγουμενίτσας.

Κατά την προανακριτική διαδικασία που διενεργείται από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ηγουμενίτσας, με τη συνδρομή στελεχών της Διεύθυνσης Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ), διαπιστώθηκε η εμπλοκή τεσσάρων (04) αλλοδαπών διακινητών, τουρκικής υπηκοότητας, που επέβαιναν στο ιστιοφόρο σκάφος και οι οποίοι συνελήφθησαν για παράβαση των άρθρων 30 Ν.4251/14 και 83 Ν. 3386/05.

Σκοπός των ανωτέρω διακινητών ήταν η μεταφορά των 84 αλλοδαπών, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων, από τα τουρκικά παράλια στην Ιταλία, αντί του ποσού των 8.000 - 9.000 € κατ’ άτομο, εκθέτοντας παράλληλα τη ζωή τους σε άμεσο κίνδυνο. Το ανωτέρω ιστιοφόρο σκάφος, κατόπιν διάσωσης και περισυλλογής των αλλοδαπών, βυθίστηκε στα διεθνή ύδατα.

Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων σε συνεργασία με την Λιμενική Αρχή Ηγουμενίτσας, αναλύει και επεξεργάζεται εις βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και διερευνά την ενδεχόμενη συμμετοχή των ανωτέρω συλληφθέντων διακινητών και σε άλλες υποθέσεις, με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.

