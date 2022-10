Κόσμος

Μπάιντεν για Ρωσία: ο Πούτιν ήθελε να διχάσει το ΝΑΤΟ

Τι δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος από την Ιταλία που βρίσκεται για τον Ρώσο ομόλογό του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αναφέρθηκε και πάλι σήμερα στα αποτελέσματα των πρόσφατων ιταλικών βουλευτικών εκλογών.

Πιο αναλυτικά, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε: «Ο Πούτιν ήθελε να διχάσει το ΝΑΤΟ... Κοιτάξτε τι συνέβη στην ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας: η Πολωνία αντέχει, αλλά πώς βλέπετε την Ουγγαρία; Κοιτάξτε, δε, τι συνέβη πρόσφατα στην Ιταλία και στην Ισπανία».

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης τονίζουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπάιντεν αναφέρεται στα εκλογικά αποτελέσματα της 25ης Σεπτεμβρίου. Λίγες μέρες αφότου είχαν κλείσει οι κάλπες στην Ιταλία, ο Μπάιντεν είχε δηλώσει: «Είδατε τι συνέβη στην Ιταλία με τις εκλογές και βλέπουμε τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να αισιοδοξούμε ούτε με όσα συμβαίνουν εδώ, στην Αμερική».

