Κόσμος

Μπάιντεν: “Παράθυρο” συνάντησης με τον Πούτιν στην G20

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για το ενδεχόμενο ο Πούτιν να χρησιμοποιήσει πυρηνικά στον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα έχει ύφεση η οικονομία των ΗΠΑ; Η αναφορά στις εκλoγές του 2024.



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN ότι ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν έκανε «εσφαλμένους υπολογισμούς» για την εισβολή στην Ουκρανία.

«Θεωρώ πως είναι ένας ορθολογικός παράγοντας, ο οποίος έκανε σημαντικά εσφαλμένους υπολογισμούς», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος για τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου.

Παρότι τον χαρακτήρισε «ορθολογικό», ο Μπάιντεν υπογράμμισε πως θεωρεί «παράλογους» τους στόχους που επικαλέστηκε ο Πούτιν στο διάγγελμα για την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. «Αν ακούσετε την ομιλία που εκφώνησε μετά τη λήψη αυτής της απόφασης… Μίλησε για τη μεγάλη ιδέα… ότι έπρεπε να γίνει ο ηγέτης της Ρωσίας που θα ενώσει όλους τους ρωσόφωνους. Απλώς θεωρώ ότι είναι παράλογο», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε ότι ο Πούτιν πίστεψε εσφαλμένα ότι οι Ουκρανοί θα υποτάσσονταν στους ρώσους εισβολείς, κάτι που διαψεύστηκε από τη σθεναρή αντίσταση που συνάντησαν.

«Θεωρώ ότι στην ομιλία του, οι στόχοι δεν ήταν λογικοί. Θεωρώ πως νόμιζε, Τζέικ, ότι θα τον υποδέχονταν με ανοικτές αγκάλες, ότι αυτό ήταν το σπίτι της Μητέρας Ρωσίας στο Κίεβο και ότι θα τον καλωσόριζαν. Θεωρώ πολύ απλά ότι έκανε εντελώς εσφαλμένους υπολογισμούς», είπε ο Μπάιντεν στον δημοσιογράφο Τζέικ Τάπερ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως «δεν νομίζει» ότι ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν θα δώσει διαταγή να χρησιμοποιηθεί τακτικό πυρηνικό όπλο στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN πόσο ρεαλιστικό θεωρεί ότι είναι το ενδεχόμενο να δώσει τέτοια διαταγή ο κ. Πούτιν, ο ένοικος του Λευκού Οίκου απάντησε στον παρουσιαστή Τζέικ Τάπερ «λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα το κάνει».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ακόμα ότι δεν έχει καμία «πρόθεση» να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο περιθώριο της προσεχούς συνόδου της G20, αλλά πρόσθεσε πως αυτό θα «εξαρτηθεί», ιδίως από το εάν ο Ρώσος ομόλογός του εκδηλώσει την πρόθεση να συζητήσει την απελευθέρωση Αμερικανίδας που παραμένει φυλακισμένη στη Ρωσία.

«Δεν έχω πρόθεση να τον συναντήσω. Αλλά αν για παράδειγμα έρθει να με δει στην G20 και μου πει “Θέλω να συζητήσουμε για την απελευθέρωση της (σ.σ. διάσημης Αμερικανίδας μπασκετμπολίστας Μπρίτνι) Γκράινερ”, θα τον συναντήσω. Αυτό που θέλω να πω είναι πως εξαρτάται», είπε ο κ. Μπάιντεν κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Ερωτηθείς για την πορεία της μεγαλύτερης οικονομίας παγκοσμίως ο Μπάιντεν είπε πως «δεν νομίζω πως θα έχουμε ύφεση. Αν υπάρξει, θα είναι πολύ ελαφριά ύφεση». «Είναι πιθανό», αλλά «δεν το προβλέπω», επέμεινε ο αρχηγός του κράτους.

«Πιστεύω πως θα μπορέσω να αναμετρηθώ ξανά με τον Ντόναλντ Τραμπ», είπε επίσης ο Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, επαναλαμβάνοντας πάντως πως δεν έχει ακόμη λάβει την οριστική του απόφαση για το εάν θα θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν στη χώρα του τον Νοέμβριο του 2024.

Αφού ολοκληρωθούν οι ενδιάμεσες εκλογές σε περίπου έναν μήνα, τον Νοέμβριο, «θα μπω στη διαδικασία λήψης απόφασης» ενόψει των εκλογών του 2024, εξήγησε ο τεσσαρακοστός έκτος πρόεδρος, 79 ετών, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

«Θα υπάρξουν συνέπειες» για τη Σαουδική Αραβία μετά την απόφαση του ΟΠΕΚ+, που ανήγγειλε την περασμένη εβδομάδα πως θα μειώσει την παραγωγή, διεμήνυσε χθες Τρίτη ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Δεν διευκρίνισε ποιες αποφάσεις μπορεί να λάβει.

Νωρίτερα χθες, ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κέρμπι είπε πως ο κ. Μπάιντεν θέλει να «επανεκτιμηθεί» η σχέση των δύο κρατών μετά το διπλωματικό ράπισμα αυτό για την Ουάσινγκτον, που μπορεί να οδηγήσει σε νέα μεγάλη άνοδο την τιμή του αργού και των τιμών στα πρατήρια για τους Αμερικανούς.

Ειδήσεις σήμερα:

F-16: η Τουρκία, η Γερουσία των ΗΠΑ και οι τροπολογίες

Καιρός: βροχές και καταιγίδες την Τετάρτη

Σημεία για rapid test δωρεάν την Τετάρτη