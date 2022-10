Παράξενα

Οφθαλμίατρος αφαίρεσε 23 ζευγάρια φακούς επαφής από μάτι γυναίκας! (εικόνες)

Η γυναίκα, πήγε στην οφθαλμίατρο καθώς αισθανόταν πόνο και είχε θολή όραση και αποδείχτηκε ότι είχε ξεχάσει πολλά ζευγάρια φακών επαφής μέσα στο μάτι της.

Αντιμέτωπη με ένα απίστευτο περιστατικό ήρθε μια οφθαλμίατρος στην Καλιφόρνια, όταν χρειάστηκε να βγάλει 23 φακούς επαφής από το μάτι μιας ηλικιωμένης γυναίκας.

Η 70χρονη ασθενής πήγε στην οφθαλμίατρο Katerina Kurteeva, από το Newport Beach της Καλιφόρνια, και παραπονέθηκε ότι η όρασή της γίνεται σταδιακά θολή ενώ έχει έναν αφόρητο πόνο στα μάτια της.

Η οθφαλμίατρος, αφού την εξέτασε, είδε πως η γυναίκα είχε... ξεχασμένους φακούς επαφής μέσα στο μάτι της!

«Στα 20 χρόνια που δουλεύω ως οφθαλμίατρος δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» δήλωσε η ίδια και όπως τόνισε, η συγκεκριμένη ασθενής, πρέπει να φορούσε φακούς επαφής για 30 χρόνια.

«Θα πρέπει να νιώθει τυχερή που δεν έχασε την όρασή της ή δεν έπαθε άλλες μολύνσεις», είπε η γιατρός.

Αρχικά, η γιατρός σκέφτηκε ότι η ασθενής είχε ένα σπασμένο φακό επαφής στο μάτι της ή υπολείμματα από μακιγιάζ. Μόνο όταν κατάφερε να κρατήσει ανοιχτά τα βλέφαρα της γυναίκας και της ζήτησε να κοιτάξει προς τα κάτω, κατάφερε να παρατηρήσει ότι υπήρχαν μερικές άκρες φακών κολλημένων μεταξύ τους.

Οι ανατριχιαστικές εικόνες που μοιράστηκε η γιατρός με τη συμβουλή "να μην κοιμάστε με φακούς επαφής" κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

