Κοινωνία

Αιγάλεω: πυροβολισμοί σε πολυκατοικία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος εικάζεται ότι ηταν ο στόχος της επίθεσης με πυροβολισμούς, στην είσοδο πολυκατοικίας, στο Αιγάλεω.

(εικονα αρχείου)

Πυροβολισμοί έπεσαν τα ξημερώματα στο Αιγάλεω, από αγνώστους, στην είσοδο πολυκατοικίας.

Όλες οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στόχος ήταν μια γυναίκα, συγγενικό πρόσωπο της οποίας φέρεται να είναι κρατούμενος φυλακών.

Οι δράστες, οι οποίοι ακόμη δεν έχει εξακριβωθεί εάν επέβαιναν σε μηχανή ή σε αυτοκίνητο, σταμάτησαν στην είσοδο της πολυκατοικίας και πυροβόλησαν την γκαραζόπορτα.

Αμέσως μετά εξαφανίστηκαν.

Ευτυχώς την ώρα εκείνη, δεν περνούσαν διερχόμενοι με αυτοκίνητα από το σημείο, καθώς λίγη ώρα αργότερα, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι ο δράστης ή οι δράστες είχαν πυροβολήσει τουλάχιστον επτά φορές.





Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός - 12χρονη: Η απολογία της μάνας και τριών συλληφθέντων για βιασμό της ανήλικης

Ενεργειακή κρίση - Καύσιμα: νέα επιδότηση για το πετρέλαιο

ΑΤ Ομόνοιας - Βιασμός: οι αστυνομικοί και η απολογία για την 19χρονη