ΑΤ Ομόνοιας - Ζορμπάς για 19χρονη: Δεν υπήρξε βιασμός, αλλά επαφές με συναίνεση

Τι υποστήριξε ο δικηγόρος του ενός εκ των αστυνομικών της ΔΙΑΣ που συνελήφθησαν με την κατηγορία του ομαδικού βιασμού της φοιτήτριας. Τι αναφέρει για τις κάμερες και την ιατροδικαστική έκθεση.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε την Δευτέρα ο Δημήτρης Ζορμπάς, δικηγόρος του 24χρονου άνδρα της Ομάδας ΔΙΑΣ, ενός εκ των αστυνομικών που συνελήφθησαν με την κατηγορία του ομαδικού βιασμού μέσα στο ΑΤ Ομονοίας, μετά από την καταγγελία που έκανε 19χρονη φοιτήτρια.

Υποστηρίζοντας ταυτόσημες θέσεις με τον Αλέξη Κούγια, που υπερασπίζεται τον έτερο συλληφθέντα αστυνομικό, ο συνήγορος του 24χρονου έκανε λόγο για συναινετικές ερωτικές επαφές και όχι για βιασμό, σημειώνοντας πως οι ερωτικές επαφές μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα είναι ένα πειθαρχικά ελεγκτέο αδίκημα και αυτό είναι το μόνο αδίκημα στην όλη υπόθεση.

Όπως ανέφερε ο κ. Ζορμπάς, ο πελάτης του υποστηρίζει πως «όποια πράξη έγινε με την καταγγέλλουσα, έγινε κατόπιν συναίνεσης» και πως η 19χρονη «δεν δυσανασχέτησε για οποιαδήποτε πράξη, δεν εξωτερίκευσε κάποια αντίδραση, δεν κάλεσε σε βοήθεια, δεν φώναξε».

Αναφέρθηκε στην καταγγελία της φοιτήτριας, λέγοντας ότι «το μόνο που αναφέρει είναι ότι φοβήθηκε, γιατί ήταν αστυνομικοί και έκανε ότι έκανε, μέσα σε αστυνομικό τμήμα», ενώ υποστήριξε πως στην ιατροδικαστική έκθεση δεν υπάρχει κάποια αναφορά για άσκηση βίας σε βάρος της 19χρονης, παρά μόνο αναφορά για «βίαιη είσοδο εντός κόλπου».

Ακόμη, υποστήριξε πως θα ήταν παράλογο οι δύο αστυνομικοί να ήθελαν να βιάσουν την 19χρονη και να την οδήγησαν για αυτό στο Αστυνομικό Τμήμα, στο οποίο όπως τόνισε η φοιτήτρια πήγε με την θέληση της, ενώ ισχυρίστηκε πως «δεν έχει καταγραφεί το παραμικρό από GoPro κάμερες που φέρουν στις στολές τους οι αστυνομικοί».

