Κακοκαιρία: Προβλήματα στα δρομολόγια των πλοίων

Ποια δρομολόγια πλοίων δεν εκτελούνται λόγω των ισχυρών ανέμων.

Προβλήματα, κυρίως στα δρομολόγια για Κυκλάδες, έχουν δημιουργηθεί στα λιμάνι του Πειραιά και της Ραφήνας λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές που σύμφωνα με την ΕΜΥ στο Αιγαίο φθάνουν τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ.

Από το λιμάνι του Πειραιά δεν εκτελέστηκαν τα πρωινά δρομολόγια για τις Κυκλάδες ενώ κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια για τον Αργοσαρωνικό.

Από το λιμάνι της Ραφήνας εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια για Μαρμάρι ενώ μετά τις 11 το πρωί θα εκτελούνται τα δρομολόγια και στη γραμμή Αγία Μαρίνα Νέα Στύρα που αυτή τη στιγμή παραμένει κλειστή.

Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Λαυρίου.

