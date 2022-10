Ηράκλειο

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Θρήνος και καταστροφή στην Αγία Πελαγία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Κρήτη μετρά τις πληγές της μετά την κακοκαιρία. Σήμερα το «τελευταίο αντίο» στους δύο νεκρούς. Κλειστά σήμερα και αύριο τα σχολεία

Τις πληγές της μετρά η Κρήτη μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας, η οποία άφησε πίσω της εικόνες καταστροφής και δύο νεκρούς στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας Ηρακλείου.

Το πρωί της Κυριακής, εντοπίστηκε η σορός της γυναίκας, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί το Σάββατο. Τη γυναίκα, η οποία επέβαινε στο ίδιο αυτοκίνητο με τον 50χρονο που εντοπίστηκε το Σάββατο νεκρός, αναζητούσαν δύτες και στελέχη του Λιμενικού.

Ο τραγικός επίλογος της φονικής κακοκαιρίας γράφεται σήμερα σε νέο κοιμητήριο Ηρακλείου και Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι με τις κηδείες των δύο θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στην Αγία Πελαγία.

Η κηδεία του 50χρονου Κώστα Βεργάκη θα γίνει στις 12 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό Αναστάσεωνς του Κυρίου στο νέο κοιμητήριο Ηρακλείου ενώ η νεκρώσιμος ακολουθία για την 49χρονη Ευγενία Κυρίλοβα Βασιλάκη θα ψαλεί στις 15.30 το μεσημέρι από τον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας στο Τσαλικάκι.

Σπαρακτικά τα λόγια του συζύγου της 49χρονης

Ο σύζυγος της 49χρονης, μίλησε στον ΑΝΤ1, με συγκινητικά λόγια. «Αγαπιομάστε, ερωτευμένοι, τα παιδιά μας... Δεν ξέρω τι να κάνω», είπε και πρόσθεσε εμφανώς συγκινημένος: «είναι σημαντικό πράγμα να χάνεις οποιονδήποτε άνθρωπο, πόσο μάλλον την γυναίκα σου».

Ο σύζυγος της γυναίκας, η οποία ήταν αγνοούμενη από το Σάββατο το μεσημέρι, βγήκε από τη θάλασσα όπου βοηθούσε τους δύτες στις έρευνες. Μόλις είχε εντοπίσει το άψυχο σώμα της γυναίκας του...

«Εγώ την είδα πρώτος. Του λέω ενός παιδιού "αυτή είναι" όχι είναι στρώμα μου λέει. Μετά την είδε άλλο παιδί και λέει αυτή είναι», λέει ο Μιχάλης Σηφάκης.

«Η κακή ώρα. Όλα κακά ήταν. Δεν το περίμενε κανείς αυτό το πράγμα. Φύγανε να κάτσουνε δυο ώρες τρεις να μαζέψουνε πέντε σακούλες, είδαν το καιρό να βρέχει, το νερό πήγε εκεί που δουλεύανε. Απλά όταν φύγανε έπρεπε να φύγουν πιο γρήγορα», ανέφερε ο κ. Σηφάκης.

Κλειστά τη Δευτέρα και την Τρίτη τα σχολεία στη Σητεία

Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιώργου Ζερβάκη τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης της Σητείας θα παραμείνουν κλειστά, σήμερα Δευτέρα 17 και την Τρίτη 18 Οκτωβρίου, λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τη χθεσινή θεομηνία που έπληξε την περιοχή.

Επίσης οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου θα παραμείνουν κλειστές για το κοινό τις επόμενες ημέρες, λόγω των ζημιών που υπέστη το ισόγειο του δημοτικού καταστήματος, ενώ και το τηλεφωνικό κέντρο είναι εκτός λειτουργίας.

Η επικοινωνία με το Δήμο μπορεί να γίνει στο τηλέφωνο 2843026346 ή μέσω mail στο info@sitia.gr ή στο dimarxos@sitia.gr .

Πάνω από 600 κλήσεις δέχτηκε η Πυροσβεστική

Πάνω από 600 κλήσεις έλαβε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για προβλήματα που προκλήθηκαν από το πέρασμα της κακoκαιρίας στην Κρήτη.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Χθες, από Ω/10:00/15-10-2022 εκδηλώθηκαν ακραία πλημμυρικά φαινόμενα στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος μέχρι και σήμερα 16-10-2022 και Ω/22:00, έλαβε συνολικά 650 κλήσεις για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων, ενώ πραγματοποιήθηκαν 46 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Συγκεκριμένα:

Η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου δέχτηκε συνολικά 500 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων, ενώ μεταξύ άλλων πραγματοποιήθηκαν έξι (6) μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο καθώς και δύο (2) διασώσεις γυναικών από δύο (2) Ι.Χ.Ε. οχήματα στην περιοχή της Λυγαριάς Ηρακλείου Κρήτης.

Επίσης, χθες 15-10-2022 ειδοποιήθηκε η Υπηρεσία μας για την ανεύρεση δύο (2) ατόμων τα οποία επέβαιναν σε ΙΧΕ αυτοκίνητο, το οποίο παρασύρθηκε από χείμαρρο, συνεπεία ακραίων πλημμυρικών φαινομένων, στην ακτή της Τ.Κ. Αγίας Πελαγίας, της Δ.Ε. Γαζίου της Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης και με συντονισμένες ενέργειες ανασύρθηκε από αυτό χωρίς αισθήσεις ένας άνδρας 50 ετών. Οι ενέργειες για τον εντοπισμό του δεύτερου αγνοούμενου ατόμου συνεχίστηκαν μέχρι σήμερα, σε ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες, εντός της θάλασσας, στην ίδια περιοχή. Με συντονισμένες ενέργειες από ομάδα Σ.μη.Ε.Α. πλωτό μέσο και δύτες της 3ης ΕΜΑΚ καθώς και πλωτό μέσο και δύτες της Μ.Υ.Α. του Λ.Σ. και με τη συνδρομή ιδιωτών δυτών, ανασύρθηκε από τη θάλασσα, σήμερα 16-10-2022 το πρωί, η σορός της 48χρονης αγνοούμενης και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου δέχτηκε 150 κλήσεις, κυρίως για αντλήσεις υδάτων και πραγματοποιήθηκαν 40 μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο.

Επίσης, χθες 15-10-2022 εκδόθηκαν τρία (3) μηνύματα από το 112, στις 13:30 για τη Σητεία, στις 17:30 για Κάσο και Κάρπαθο και στις 18:20 για Ρόδο, Χάλκη και Καστελόριζο.

Παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων.

Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης παραμένουν σε επιφυλακή.

Παρακαλούμε τους συμπολίτες μας, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση εκδήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός - Δικηγόρος 33χρονου: η 12χρονη ζητούσε να καλύψει τα παράθυρα του αυτοκινήτου

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κίεβο: Επιθέσεις με drone “καμικάζι” σε πολυκατοικίες

ΑΤ Ομόνοιας - Ζορμπάς για 19χρονη: Δεν υπήρξε βιασμός, αλλά επαφές με συναίνεση