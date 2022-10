Κοινωνία

Κακοκαιρία στην Κρήτη: Σπαρακτικά τα λόγια του συζύγου της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή (βίντεο)

Δεν έφυγε στιγμή από το σημείο των ερευνών. Από την πρώτη στιγμή ήταν εκεί, δίπλα στους διασώστες, να μαθαίνει λεπτομέρειες, να βοηθάει, να δίνει κουράγιο στα δύο παιδιά τους.

Των Τζίνα Στασινοπούλου, Θάνου Κλωνόπουλου

Δύο νεκροί είναι ο απολογισμός των σαρωτικών βροχοπτώσεων στην Κρήτη, καθώς εντοπίστηκε νεκρή και η αγνοούμενη γυναίκα στην Αγία Πελαγία. Ο σύζυγος της, που από το πρωί βρισκόταν στο σημείο των ερευνών μόλις αντιλήφθηκε ότι οι δύτες εντόπισαν τη σορό, έβγαλε τα ρούχα και βούτηξε στη θάλασσα.

Ο σύζυγος της 49χρονης, μίλησε στον ΑΝΤ1, με συγκινητικά λόγια. «Αγαπιομάστε, ερωτευμένοι, τα παιδιά μας... Δεν ξέρω τι να κάνω», είπε και πρόσθεσε εμφανώς συγκινημένος: «είναι σημαντικό πράγμα να χάνεις οποιονδήποτε άνθρωπο, πόσο μάλλον την γυναίκα σου».

Ο σύζυγος της γυναίκας, η οποία ήταν αγνοούμενη από το Σάββατο το μεσημέρι, βγήκε από τη θάλασσα όπου βοηθούσε τους δύτες στις έρευνες. Μόλις είχε εντοπίσει το άψυχο σώμα της γυναίκας του...

«Εγώ την είδα πρώτος. Του λέω ενός παιδιού "αυτή είναι" όχι είναι στρώμα μου λέει. Μετά την είδε άλλο παιδί και λέει αυτή είναι», λέει ο Μιχάλης Σηφάκης.

«Η κακή ώρα. Όλα κακά ήταν. Δεν το περίμενε κανείς αυτό το πράγμα. Φύγανε να κάτσουνε δυο ώρες τρεις να μαζέψουνε πέντε σακούλες, είδαν το καιρό να βρέχει, το νερό πήγε εκεί που δουλεύανε. Απλά όταν φύγανε έπρεπε να φύγουν πιο γρήγορα», ανέφερε ο κ. Σηφάκης.

Η Κρήτη θρηνεί δύο νεκρούς από τη φονική κακοκαιρία που έπληξε το νησί το Σάββατο. Η 49χρονη γυναίκα είχε πάει να βοηθήσει τον φίλο της, τον οδηγό του αυτοκινήτου που και εκείνος εντοπίστηκε νεκρός... Είχαν πάει στην Αγία Πελαγία για να καθαρίσουν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια που διατηρούσε στην παραλία της περιοχής ο 50χρονος. Βλέποντας την έντονη βροχόπτωση αποφάσισαν να επιστρέψουν... Δεν τα κατάφεραν όμως.

Το αυτοκίνητο που επέβαιναν οι δύο φίλοι, παρασύρθηκε από τα νερά και σφήνωσε στα αντιπλημμυρικά έργα που γίνονται στην περιοχή. Ο 50χρονος άνδρας πέθανε ακαριαία, ενώ η γυναίκα επικοινώνησε μέσω κινητού με την οικογένεια της ζητώντας βοήθεια.

«Μας πήρε τηλέφωνο ξαφνικά, μας είπε βρέχει και θα φύγουμε. Αλλά αυτή έκλαιγε, οπότε καταλάβαμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά» περιέγραψε στον ΑΝΤ1 ο κ. Σηφάκης.

Στη συνέχεια, η 49χρονη προσπάθησε να βγει από το αυτοκίνητο αλλά παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

O οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο Κωνσταντίνος Βεργάκης ένας από τους καλύτερους φωτογράφους της Κρήτης, πατέρας δύο παιδιών. Τραγική ειρωνεία: ο άτυχος άνδρας όταν ξέσπασε η καταιγίδα, μιλούσε στο τηλέφωνο με τη σύζυγό του και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους φέρεται να της περιέγραφε πως το νερό έχει φτάσει ως τα παράθυρα του αυτοκινήτου, τα οποία είχε κλείσει. Μετά το τηλέφωνο νέκρωσε...

