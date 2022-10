Ηράκλειο

Κακοκαιρία - Σύζυγος αγνοούμενης: Φοβήθηκαν μην “χάσουν” το αμάξι και... (βίντεο)

Τι λέει στον ΑΝΤ1 για τα τελευταία τηλεφωνήματα με την 50χρονη και με τον 53χρονο οδηγό, που βρέθηκε νεκρός. Δραματική η περιγραφή της αναζήτησης στα λασπόνερα.

Να βρεθεί έστω άψυχο το σώμα της συζύγου και μητέρας των δύο ανήλικων παιδιών του, περιμένει πλέον ο άνδρας της 50χρονης αγνοούμενης στην Αγία Πελαγία, που επλήγη από την σφοδρή κακοκαιρία του Σαββάτου.

Η γυναίκα επέβαινε στο ίδιο αυτοκίνητο με τον 50χρονο που έχασε την ζωή του.

Ο 53χρονος άνδρας, έχασε τη ζωή του, ενώ το όχημά του παρασύρθηκε από τα νερά.

Η 50χρονη Ε.Κ. μόλις αντιλήφθηκε ότι θα εγκλωβιζόταν μέσα στο αυτοκίνητο του άτυχου άνδρα βγήκε από το όχημα κι έκτοτε έχουν χαθεί τα ίχνη της.





Σε κατάσταση απελπισίας ο σύζυγός της είχε επικοινωνία με τον 50χρονο την ώρα που είχε εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητο και αμέσως έσπευσε στην Αγία Πελαγία, προκειμένου να βρει την γυναίκα του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1, από την παραλία της Αγίας Πελαγίας, ο άνδρας που όπως είπε έχει χάσει τις ελπίδες του να βρεθεί ζωντανή η άτυχη γυναίκα, περιέγραψε πως μετέβη άμεσα με το ένα παιδί του στο σημείο, όπου εγκλωβίστηκε το όχημα μέσα στο οποίο ήταν η σύζυγος του, που είχε μεταβεί για κάποιες δουλειές στην περιοχή, μαζί με τον 53χρονο που εντοπίστηκε νεκρός.

Είπε πως δέθηκε με ένα σχοινί και έπεσε μέσα στα νερά, εν μέσω εξαιρετικά αντίξοων συνθηκών, περιγράφοντας πως «Κατεβήκαμε εδώ, καταλάβαμε τι είχε γίνει, τα πράγματα ήταν πολύ καθαρά. Αρχίσαμε και βγάζαμε διάφορα πράγματα, μέχρι που βγήκαμε τον Κωστή».

Στην ερώτηση της απεσταλμένης του ΑΝΤ1 κατά πόσον πιστεύει πως η γυναίκα του είναι ζωντανή, αποκρίθηκε λέγοντας «Εσείς βλέπετε σε αυτήν την κατάσταση να ελπίζει κανείς. Αν είχε μια μπουκάλα μαζί της, να έχει οξυγόνο, μπορεί...».

«Αυτό το πράγμα ήταν αξεπέραστο. Μας πλησίασαν γείτονες και μας είπαν πως μέσα σε πέντε λεπτά, από το μισό μέτρο το νερό έφθασε σε δύο μέτρα», είπε ο σύζυγος της αγνοούμενης, ο οποίος το Σάββατο συμμετείχε στις έρευνες και όπως αναφέρει «μπήκαμε στο νερό, αρχίσαμε να βρίσκουμε πράγματα και μετά βρήκαμε τον Κώστα».

Είπε ακόμη ότι η σύζυγος του, λίγο πριν βγει από το όχημα, όπως εκτίμησε ότι συνέβη, τον πήρε τηλέφωνο, αλλά δεν μπορούσε να αντιληφθεί τι του έλεγε καθώς δεν υπήρχε καλό σήμα.

Αμέσως μετά τον κάλεσε ο άτυχος 53χρονος, ο οποίος, στην τελευταία συνομιλία του, του είπε που βρίσκονταν και ποια ήταν η κατάσταση, ζητώντας του να καλέσει για βοήθεια μέσω του 112 και λέγοντας του χαρακτηριστικά πως το αυτοκίνητο "δεν πατάει καλά, γλιστράει", λόγω των νερών..

Όπως είπε, θα μπορούσαν να είχαν σωθεί και οι δύο, αναφέροντας χαρακτηριστικά «είχε μια σκάλα για να ανέβουν πιο ψηλά, αλλά μάλλον φοβήθηκαν μην χάσουν το αμάξι. Μπήκαν στο αμάξι με 20 πόντους νερό, αλλά…».

Νωρίτερα, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα», ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Ιωάννης Αρτοποιός, αφού είπε ότι η ένταση του φαινομένου που έπληξε την Κρήτη υπερέβη κάθε πρόβλεψη, επεσήμανε ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας.





