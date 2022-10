Πολιτική

Τσαβούσογλου: Αδιάντροπη και απερίσκεπτη η Ελλάδα

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ επιδόθηκε σε νέο ρεσιτάλ αμετροέπειας. Η οργισμένη απάντηση Θεοδωρικάκου.

Πιστός στη ρητορική των προκλήσεων και της διαστρέβλωσης των γεγονότων, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, επιδόθηκε σε νέο ρεσιτάλ αμετροέπειας, εκτοξεύοντας κατηγορίες κατά της Ελλάδας.

«Χρειάζεται να είναι κανείς αδιάντροπος και απερίσκεπτος για να προσπαθεί όπως η Ελλάδα να φαίνεται ότι έχει δίκαιο ακόμη και όταν έχει απόλυτα άδικο, αυτό μόνο η Ελλάδα μπορεί να το πετύχει», υποστήριξε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών κατηγορώντας την Αθήνα για κακομεταχείριση μεταναστών.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου υποστήριξε ότι «αποδείχθηκε ότι άλλαξαν τις συντεταγμένες για να φαίνεται ότι η κακομεταχείριση των προσφύγων έγινε στα τουρκικά χωρικά ύδατα».

«Καθώς το έγκλημα της Ελλάδας από άποψης διεθνούς δικαίου αυξάνεται, προσπαθεί να κατηγορήσει την Τουρκία. Η Frontex είναι συνένοχη. Και η ΕΕ, ό,τι λέει η Ελλάδα το αποδέχεται», ισχυρίστηκε ο Τούρκος Υπουργός. Υποστήριξε πως «αν και τα κράτη μέλη έκλεισαν τα μάτια σε αυτή τη μεταχείριση της Ελλάδας, το ΕΚ έχει αναλάβει την κατάσταση χάρη στους ευσυνείδητους ευρωβουλευτές», προσθέτοντας πως «τα γεγονότα είναι εκεί και θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε τα γεγονότα».

Ο Τούρκος Υπουργός είπε ακόμη, «Φυσικά, θα πρέπει να δώσουμε τα εύσημα και στην Ελληνοκυπριακή Διοίκηση της Νότιας Κύπρου. Δεν είναι κακοί και σε αυτό το θέμα».

Σύμφωνα με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, «το δελτίο αναφοράς της Ελλάδας και των υποστηρικτών της είναι σαφές, όλοι οι διεθνείς οργανισμοί και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν θέσει στο μικροσκόπιο την απάνθρωπη μεταχείριση αυτών των προσφύγων από την Ελλάδα».

Υποστήριξε ότι «το κερί της Ελλάδας, το κερί του ψεύτη καίει μέχρι τη νυχτερινή προσευχή. Τα ψέματά τους αποκαλύφθηκαν χωρίς καν να περιμένουμε τη νυχτερινή προσευχή»

Θεοδωρικάκος: Έχουν μεγάλο θράσος οι Τούρκοι αξιωματούχοι

Με ανάρτησή του στα social media ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος, απαντάει στην προκλητική ανάρτηση του Μελβούτ Τσαβούσογλου για την υπόθεση των 92 παράνομων μεταναστών που βρέθηκαν γυμνοί στις ελληνικές όχθες του Έβρου και διασώθηκαν από τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. και του Frontex.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Υπουργού:

Είναι μεγάλο θράσος οι Τούρκοι αξιωματούχοι να κατηγορούν την Ελλάδα για τη βάρβαρη, μεσαιωνική συμπεριφορά της τουρκικής πλευράς σε 92 μετανάστες στον Έβρο. Τα γεγονότα έχουν καταγράψει οι αξιωματικοί του Frontex και είναι αδιαμφισβήτητα. Η Τουρκία οφείλει στοιχειωδώς να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο και να πάψει να προκαλεί και μάλιστα με τέτοιο απάνθρωπο τρόπο.

