“Παγιδευμένοι”: Sneak preview από το επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην σειρά του ΑΝΤ1, “Παγιδευμένοι”. Πάρτε μια γεύση από το αποψινό επεισόδιο...



«Όταν έρθει η παλίρροια, τα ψάρια τρώνε τα μυρμήγκια.

Όταν έρθει η άμπωτη, τότε τα μυρμήγκια τρώνε τα ψάρια.

Αυτός που αποφασίζει ποιος θα φάει ποιον, είναι η ροή του νερού.»

Πλάτωνας

Τα νέα του γάμου της Άννας και του Δημήτρη απογοητεύουν την Κατερίνα και τον Σταύρο. Ο Σταύρος, αν και πρέπει να σταματήσει τις έρευνες εναντίον τους, δεν θα το κάνει γιατί θέλει να ξεσκεπάσει τα πραγματικά τους κίνητρα. Θα ανακαλύψει τι πραγματικά έχει συμβεί;

Ο Κοσμάς, πεπεισμένος ότι ο Θοδωρής είναι ο δολοφόνος της Μυρτώς, είναι αποφασισμένος να δώσει μόνος του τη λύση για να εκδικηθεί τον θάνατο της κόρης του.

Η Άννα δυσκολεύεται να κρύψει τα συναισθήματά της μπροστά στον πραγματικό δολοφόνο, όσο εκείνος είναι ακόμη ελεύθερος.

Ο αγώνας της Άννας και του Δημήτρη, να ανακαλύψουν στοιχεία για τον δολοφόνο της Μυρτώς, συνεχίζεται. Ένα νέο στοιχείο έρχεται στο φως και θα δώσει άλλη τροπή στις έρευνες. Έχει σχέση αυτό το στοιχείο με το τροχαίο ατύχημα που θα έχουν η Άννα κι ο Δημήτρης;

Ακολουθεί sneak preview του αποψινού επεισοδίου:





ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

«Παγιδευμένοι»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 22:00

#Pagidevmenoi

