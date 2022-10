Πολιτική

Τουρκικό ΥΠΕΣ: Η Ελλάδα προσπαθεί να καλύψει τις συστηματικές παράνομες απωθήσεις (εικόνες)

Την Ελλάδα κατηγορεί για απώθηση μεταναστών η Τουρκία, λέγοντας ότι «είναι σε απόγνωση» μετά την ομιλία Ερντογάν.

Με μια μακροσκελή ανακοίνωση και τη φωτογραφία νεκρού παιδιού, το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας κατηγορεί την Ελλάδα για «απάνθρωπη συμπεριφορά προς τους μετανάστες».

Στην ανακοίνωση ζητείται η παραίτηση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Νότη Μηταράκη, ενώ η Τουρκία «αρνείται τη χρήση του ονόματος Τουρκία δίπλα στην Ελλάδα από ολόκληρο τον κόσμο που παρακολουθεί εδώ και χρόνια τις απάνθρωπες συμπεριφορές τους προς τους μετανάστες».

Αναφέρεται, μάλιστα όμως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου ότι, η Ελλάδα «είναι σε απόγνωση μετά την ομιλία Ερντογάν» στον ΟΗΕ και ότι η χώρα μας συκοφαντεί και δυσφημεί την Τουρκία.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών της Τουρκίας

«Ο Έλληνας υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, του οποίου η χώρα βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο λόγω της απάνθρωπης μεταχείρισης των μεταναστών, εφαρμόζει για άλλη μια φορά τακτικές ποδηγέτησης, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες γυμνών μεταναστών, χωρίς να αναφέρεται πουθενά ούτε τοποθεσία, ούτε ημερομηνία.

Γνωρίζουμε καλά την απόγνωση στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα διεθνώς μετά την ομιλία του προέδρου μας Ταγίπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που έδειξε σε κοινή θέα εικόνες απάνθρωπης συμπεριφοράς της Ελλάδας, προσελκύοντας την προσοχή της παγκόσμιας κοινότητας.

Είναι προφανές ότι η Ελλάδα προσπαθεί να καλύψει τις συστηματικές παράνομες απωθήσεις που πραγματοποιεί, κατάσχοντας όλα τα υπάρχοντα των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των χρημάτων τους, του τηλεφώνου, της ταυτότητας και των διαβατηρίων τους, πετώντας τους στη θάλασσα, παίρνοντας όλα τα ρούχα τους και τα παπούτσια, χτυπώντας τους γυμνούς με ρόπαλα, τραυματίζοντάς τους με συσκευές ηλεκτροσόκ, πυροβολώντας τους με σφαίρες από καουτσούκ ή βάζοντάς τους σε φθαρμένες σωσίβιες λέμβους.

Εδώ και χρόνια με αυτή την απάνθρωπη μεταχείριση και τις ενέργειες, η Ελλάδα εκτίθεται στα μάτια όλου του κόσμου με φωτογραφίες και διεθνείς εκθέσεις που δείχνουν τρυπημένα σκάφη, στα οποία έχουν αφαιρεθεί οι μηχανές τους και με μετανάστες που έχουν κακοποιηθεί, ακόμη και δεχθεί πυροβολισμούς με στόχο να τους σκοτώσουν. Μόλις τον περασμένο μήνα τρύπησαν τη βάρκα μιας ομάδας μεταναστών, μέσα στην οποία υπήρχαν ακόμη και μωρά και βρέφη, που προσπαθούσαν να φτάσουν στην Ιταλία από τον Λίβανο. Έχοντας χάσει όλα τα τιμαλφή τους, αυτοί οι άνθρωποι εγκαταλείφθηκαν και πέθαναν. Ο 9 μηνών Ασίμ και ο 4χρονος αδελφός του Abdulvahap έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα αυτής της απάνθρωπης μεταχείρισης.

Τώρα, η Ελλάδα που αδυνατεί να δώσει έστω και μια εξήγηση για αυτές τις ενέργειες απάνθρωπης μεταχείρισης στην παγκόσμια σκηνή, προσπαθεί να ρίξει την ευθύνη στην Τουρκία μέσω συκοφάντησης και δυσφήμισης. Ακριβώς όπως έχει συνδεθεί με φόνους, έτσι και τώρα η ελληνική κυβέρνηση συσχετίζεται με ψέματα και συκοφαντίες.

Αν και υπήρξε έντονη πίεση στην Ελλάδα διεθνώς για τις ενέργειές της, η Ελλάδα δεν έκανε ούτε βήμα πίσω και συνεχίζει να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, καθώς και η σύμβαση για τους Πρόσφυγες του 1951. Υπήρξαν παραβιάσεις του δικαιώματος στη ζωή, καθώς και του νόμου που απαγορεύει τα βασανιστήρια και την απάνθρωπη μεταχείριση, με χρήση βίας που ασκήθηκε σε όλους τους μετανάστες χωρίς διακρίσεις ακόμη και σε γυναίκες ή παιδιά, παραβίαση του δικαιώματος στη ζωή με την κατάσχεση ρούχων και χρημάτων των μεταναστών που επιδίωκαν είσοδο στη χώρα τους και με την κατάσχεση των πολύτιμων αντικειμένων τους με παράνομο τρόπο. Όλες οι παραπάνω ενέργειες είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο.

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), που κοινοποιήθηκε σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς και όργανα μέσων ενημέρωσης, αποκάλυψε ανοιχτά ότι υψηλόβαθμο προσωπικό της συνοριακής υπηρεσίας της ΕΕ Frontex ενεπλάκη σε μεγάλες καταχρήσεις και παρατυπίες, καλύπτοντας τις απωθήσεις (των μεταναστών) προς την Τουρκία κι ότι δεν διερεύνησε ούτε εξέτασε το πρόβλημα δεόντως και με σωστό και ορθό τρόπο.

Δεν θεωρούμε λοιπόν σύμπτωση τις δόλιες πληροφορίες που παρείχε ο Έλληνας υπουργός, προκειμένου να συγκαλύψει αυτή την έκθεση και τις παραβιάσεις που διέπραξε η χώρα του στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζουμε ότι το γεγονός πως ο Έλληνας υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του και συνεχίζει τους αβάσιμους εναντίον της χώρας μας ισχυρισμούς, ενώ ο εκτελεστικός διευθυντής του FRONTEX απαλλάχθηκε από τη θέση του κατά τη διάρκεια των ερευνών και των εποπτειών για τις απωθήσεις, είναι απαράδεκτο και το αφήνουμε στη διακριτική ευχέρεια της κοινής γνώμης.

Ως αποτέλεσμα των απωθήσεων της Ελλάδας, συνολικά 61.737 μετανάστες, εκ των οποίων οι 46.840 βρίσκονταν στο Αιγαίο και ήταν μετανάστες στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας, απωθήθηκαν από το 2020. 152 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα αυτών των απωθήσεων και 200 τραυματίστηκαν. Εξετάζοντας τα στοιχεία του 2022, βλέπουμε ότι συνολικά 26.363 μετανάστες, εκ των οποίων οι 21.770 βρίσκονταν στο Αιγαίο και οι 4.593 στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας, απωθήθηκαν. 59 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους από απωθήσεις, και συγκεκριμένα 21 στο Αιγαίο και 38 στα ελληνικά χερσαία σύνορα. Εξάλλου, από τις απωθήσεις τραυματίστηκαν 54 μετανάστες, 5 στο Αιγαίο και 49 στα χερσαία σύνορα της Ελλάδας.

Καλούμε την Ελλάδα που δεν έχει δώσει ακόμη εξηγήσεις για τα πνιγμένα μωρά στο Αιγαίο να σταματήσει την απάνθρωπη μεταναστευτική πολιτική και τις μεταχειρίσεις κατά των μεταναστών που οδηγεί σε θανάτους.

Επιπλέον, ως χώρα που τηρεί τους διεθνείς κανόνες ακόμη και για τους παράτυπους μετανάστες χωρίς διακρίσεις και έχει ακολουθήσει μια ανθρωπιστική στάση όσον αφορά τη μεταναστευτική πολιτική, αρνούμαστε τη χρήση του ονόματος Τουρκία δίπλα στην Ελλάδα από ολόκληρο τον κόσμο που παρακολουθεί εδώ και χρόνια τις απάνθρωπες συμπεριφορές τους προς τους μετανάστες».

Στο τέλος, η ανακοίνωση επισυνάπτει φωτογραφίες με περιπτώσεις όπου η Ελλάδα φέρεται να έχει εφαρμόσει απάνθρωπες τακτικές κατά προσφύγων/μεταναστών.

Στη Βιέννη ο Νότης Μηταράκης

O Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, μετέβη στη Βιέννη της Αυστρίας, όπου και θα πραγματοποιήσει διμερείς επαφές.

Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου ο κ. Μηταράκης θα έχει συνάντηση με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Εσωτερικών της Αυστρίας, Gerhard Karner, με τον οποίον θα συζητήσουν τη διαχείριση του μεταναστευτικού, τις δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας των δύο χωρών καθώς και τη διεθνοποίηση των πρακτικών εργαλειοποίησης από την Τουρκία.

Έπειτα από τις διμερείς διεργασίες, οι δύο Υπουργοί θα προχωρήσουν σε κοινές δηλώσεις. Στη συνέχεια, ο κ. Μηταράκης θα παραστεί σε εκδήλωση στην Αυστριακή Ομοσπονδιακή Καγκελαρία, ενώ ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου θα βρεθεί σε δείπνο που παραθέτει ο Αυστριακός Ομοσπονδιακός Καγκελάριος, Karl Nehammer.