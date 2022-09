Κόσμος

Ερντογάν: Με τις φωτογραφίες νεκρών παιδιών “διδάξαμε μάθημα ανθρωπιάς”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιμένει με τις φωτογραφίες με τα νεκρά παιδιά ο Ταγίπ Ερντογάν και επιτίθεται ξανά στην Ελλάδα. Τι είπε για τους Έλληνες που ζουν στην Τουρκία, το Κυπριακό και τα F16.



Επιμένει με τις φωτογραφίες με τα νεκρά παιδιά ο Ταγίπ Ερντογάν και επιτίθεται ξανά στην Ελλάδα. «Με τις φωτογραφίες έχουμε διδάξει μάθημα ανθρωπιάς», υποστηρίζει τώρα ο Τούρκος Πρόεδρος και λέει πως είναι απαραίτητο να διαδώσουν το θέμα σε όλο τον κόσμο. «Δεν είναι δυνατόν να μην επηρεαστεί κανείς, βλέποντας αυτή τη φωτογραφία», υποστήριξε.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε δηλώσεις του στους Τούρκους δημοσιογράφους στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη, απαντώντας σε ερώτηση για τις φωτογραφίες που έδειξε κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε πως «μία από τις φωτογραφίες που έδειξα ήταν φωτογραφία των άψυχων σωμάτων του 9 μηνών μωρού Ασίμ και του 4χρονου Αμντουλχαβάπ που έχασαν τη ζωή τους από τη βύθιση του σκάφους τους από την ελληνική ακτοφυλακή». «Αυτοί που έρχονταν ειδικά πάντα το ρωτούσαν αυτό. Θέλαμε να δώσουμε στον κόσμο ένα μάθημα ανθρωπιάς δείχνοντας τη φωτογραφία με τα άψυχα σώματα αυτών των παιδιών, και πιστεύω ότι έχουμε διδάξει και αυτό το μάθημα ανθρωπιάς. Φυσικά, είναι αδύνατο να μην επηρεαστείτε βλέποντας εκείνη την οδυνηρή φωτογραφία του μωρού Ασίμ και του Αμντουλχαβάπ. Είναι απαραίτητο να τα διαδώσουμε σε όλο τον κόσμο και να κάνουμε όλο τον κόσμο να τα αποδεχθεί», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Για το Κυπριακό ο Τούρκος Πρόεδρος είπε «φυσικά, η πολιτική μας απέναντι στη ‘βόρεια Κύπρο’ είναι ξεκάθαρη. Αυτό δεν το συζητάμε». «Δεν βλέπουμε τη ΄βόρεια Κύπρο’ ως μια τυχαία ΄χώρα. Το έχουμε αποδεχθεί για μας, το βλέπουμε έτσι, και έτσι θα το βλέπουμε. Φυσικά, στις συναντήσεις μας με τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν έθιξα και το θέμα της ‘βορείου Κύπρου’. Του μιλούσα για αυτό όλη την ώρα. Πάντα επαναλαμβάναμε και αναφερόμασταν στον δίκαιο αγώνα μας στην Κύπρο σε όλους τους ηγέτες που φιλοξενήσαμε στη χώρα μας ή επισκεφτήκαμε και λέγαμε ότι το ζήτημα πρέπει να λυθεί με δίκαιο και μόνιμο τρόπο», είπε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Ερωτηθείς για τα δημοσιεύματα περί απευθείας πτήσεων από τη Ρωσία στα κατεχόμενα, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε «εάν ξεκινήσουν απευθείας πτήσεις από τη Ρωσία προς την ‘τδβκ’, φυσικά θα είμαστε ευχαριστημένοι». Πρόσθεσε ότι υπάρχει και μια άλλη πολύ σημαντική πτυχή. «Είναι γνωστό ότι το τουριστικό δυναμικό της Ρωσίας είναι πολύ υψηλό. Μία από τις σημαντικότερες πηγές εισοδήματος της ‘τδβκ’ είναι ο τουρισμός. Πιστεύω ότι μια τέτοια ροή τουρισμού προς την ‘τδβκ’ θα οδηγήσει σε ένα σοβαρό οικονομικό άλμα για την ‘τδβκ’. Είναι ήδη μια ‘χώρα’ με πολύ καλές τουριστικές υποδομές. Ας ελπίσουμε ότι τα αποτελέσματα που θα επιτευχθούν από αυτή την άποψη θα οδηγήσουν την ‘τδβκ’ πιο μπροστά. Ελπίζω ότι με την αναγνώριση της ‘τδβκ’ την επόμενη περίοδο, εκεί θα υπάρξει ένα πολύ διαφορετικό μέλλον», υποστήριξε.

Σε ερώτηση για τις δηλώσεις του ΥΠΕΞ Νίκου Δένδια σχετικά με την μείωση του αριθμού των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης, αλλά και αν υπάρχει ενδεχόμενο συναντήσεων με το ελληνικό ΥΠΕΞ, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε: «Φυσικά, δεν μπορώ να πω πολλά για τον Έλληνα ΥΠΕΞ, δεν είναι ομόλογός μου. Αν πρόκειται να μιλήσει, ας δει τον κ. Μεβλούτ μας και ας μιλήσει μαζί του».

«Όμως ο κ. Πρωθυπουργός, δυστυχώς, δεν γνωρίζει ποια είναι η δική του κατάσταση στην Τουρκία. Εμείς δεν είμαστε μια κυβέρνηση υπέρ τη μείωσης του πληθυσμού των Ρωμιών στην Τουρκία. Αντίθετα, όταν επισκεπτόμουν, για παράδειγμα, τη ‘Ιμβρο, την Τένεδο, πάντα ρωτούσα τους ελάχιστους Ρωμιούς πολίτες μας που ζούσαν εκεί. 'Που είναι τα παιδιά σου;' είχα πει. ‘Στην Αμερική’, απάντησε. Είπα ‘Φέρτε τους να ζήσουν εδώ’. ‘Δεν μπορώ να φέρω το παιδί μου από την Αμερική’, είπε. Τι δείχνει αυτό; Σημαίνει ότι δεν έχει καμία επιθυμία ή σκοπό να ζήσει στην Τουρκία. Αν μη τι άλλο, η πόρτα μας είναι ανοιχτή. Εμείς θα δίναμε υπηκοότητα σε αυτό το παιδί αν δεν είχε υπηκοότητα. Στην πραγματικότητα, μια φορά, η οικογένειά του δεν επέτρεψε σε κάποιον να παντρευτεί μια Τουρκάλα. Τους είπα «αν θέλετε βοήθεια, εγώ να προσπαθήσω».

Αναφερόμενος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «υπάρχει και αυτό. Η Ιερά Σύνοδος πρέπει να έχει ορισμένο αριθμό μελών. Εσύ μείωσες τον αριθμό των μελών της Ιεράς Συνόδου στους 7. Επειδή δεν είχε όσους χρειαζόταν, είπα στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο: «Φέρτε τους ιερείς απ' έξω, θα τους δώσω την υπηκοότητα, γιατί πρέπει να είναι πολίτες της Δημοκρατίας της Τουρκίας και έτσι θα καλύψετε τον αριθμό των μελών της Ιεράς Συνόδου. Έτσι το το κάλυψαν. Αλλά φυσικά ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών δεν γνωρίζει τίποτα από όλα αυτά. Ζουν στο διάστημα. Η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή, δίνουμε και υπηκοότητα. Δεν διώξαμε κανέναν Έλληνα από τη χώρα μας στην εποχή μας. Όμως οι διώξεις τους κατά των πολιτών και των συμπατριωτών μας στη Δυτική Θράκη είναι ανυπολόγιστες. Τελευταία μάλιστα θέλουν να διορίζουν οι ίδιοι τους κληρικούς μας εκεί. Τι γνωρίζεις για για την δομή των κληρικών μας εσύ; Έχουμε κάνει τέτοια προσπάθεια; Σηκωθήκαμε και διορίσαμε τους παπάδες εδώ κλπ; Οχι.», είπε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Για τα F16, o Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι αυτήν τη στιγμή ενδιαφέρονται για την αγορά τους. «Είχαμε θετικές συζητήσεις με τον κ. Μπάιντεν για αυτό το θέμα. Είχα επίσης κάποιες συναντήσεις με Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές εδώ. Ο Υπουργός μας Χουλουσί Ακάρ έχει επίσης συνομιλίες με τον ομόλογό του. Το κλίμα είναι θετικό. Ελπίζουμε ότι αυτή η θετική ατμόσφαιρα θα συνεχιστεί. Πιστεύω ότι θα έχουμε αποτέλεσμα το συντομότερο δυνατό. Φυσικά, δεν είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με τον κ. Μπάιντεν στη δεξίωση. Αργότερα, μπορεί να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτά τα θέματα μέσω τηλεφωνικςσ διπλωματίας. Θα παρακολουθήσουμε όμως τη διαδικασία με τις συναντήσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Εξωτερικών μας. Οι εξελίξεις κινούνται προς θετική κατεύθυνση αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: 8χρονος “ξάπλωσε” νεαρό που πήγε να τον ληστέψει (βίντεο)

Μάρθα Καραγιάννη: το “τελευταίο αντίο” στην ηθοποιό (βίντεο)

Κρατικό Νίκαιας: Νοσηλεύτρια έπαθε ηλεκτροπληξία - Εικόνες με τα γυμνά καλώδια