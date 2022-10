Πολιτική

Περιοδεία Μητσοτάκη στην Καρδίτσα

Επισκέψεις σε έργα υποδομών περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το προγραμμα του Πρωθυπουργού.

Την Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας επισκέπτεται σήμερα Τρίτη, 18 Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα από το γραφείο Τύπου.

Το πρωί θα επισκεφθεί εργοτάξιο, όπου εκτελούνται έργα υποδομών, ενώ στις 11:00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο δημαρχείο Αργιθέας και εν συνεχεία θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Κατουσίου.

Στις 12:00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Ειδικού Αναπτυξιακού Σχεδίου για τους δήμους Αργιθέας και Λίμνης Πλαστήρα της ΠΕ Καρδίτσας και Αγράφων της ΠΕ Ευρυτανίας.

Μητσοτάκης για Ελληνικό: Το είπαμε και το κάναμε

«Γράφεται ο πρόλογος της νέας εποχής του παραλιακού μετώπου και της Αττικής», τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τα επίσημα εγκαίνια της επένδυσης στο Ελληνικό.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως πρόκειται για έργο χωρίς προηγούμενο για την πατρίδα μας και πως σήμερα δεν επαναλαμβάνουμε το γνωστό σύνθημα για τις μπουλντόζες του Ελληνικού.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα, τα λόγια έγιναν πράξη και υπάρχει χειροπιαστή πραγματικότητα. «Και στο Ελληνικό, το είπαμε και το κάναμε», τόνισε υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση πίστεψε σε αυτό το έργο από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε το τιμόνι του τόπου λύνοντας τεράστια προβλήματα και ανατρέποντας παρωχημένες νοοτροπίες και βαλτωμένες αντιλήψεις.

«Τώρα στρεφόμαστε στο μέλλον», είπε, ενώ υπενθύμισε ότι η πρώτη συζήτηση για το έργο έγινε στη Βουλή το 2007, το 2014 η κουβέντα άναψε για τα καλά με κυβέρνηση της ΝΔ, μεσολάβησαν πολλές αναβολές, η προηγούμενη κυβέρνηση το αποδέχθηκε το 2016 και ήρθε το καλοκαίρι του 2019 για να ξεκινήσει το έργο.

«Εδώ η οικονομική προκοπή πρέπει να συμβαδίζει με την κοινωνική συνοχή, ώστε το όφελος να απλώνεται σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Αυτό επιδιώκουμε με κάθε μεγάλο επιχειρηματικό σχέδιο. Φέτος παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις, σημειώσαμε ρεκόρ όλων των εποχών στις άμεσες ξένες επενδύσεις και αισιοδοξούμε ότι το ρεκόρ θα σπάσει εκ νέου», συνέχισε.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το συγκεκριμένο έργο θα δημιουργήσει σημαντικό πλούτο 2,4 μονάδων, θα δημιουργήσει πάνω από 70.000 νέες θέσεις εργασίας και θα δώσει ώθηση σε δεκάδες κλάδους της ελληνικής παραγωγής, ενώ εκτιμάται ότι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή θα αυξηθούν οι επισκέπτες κατά 1 εκατομμύριο.

