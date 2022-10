Οικονομία

Μητσοτάκης σε Ελληνικό: Το είπαμε και το κάναμε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Σήμερα γράφεται ο πρόλογος της νέας εποχής του παραλιακού μετώπου και της Αττικής», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός στα εγκαίνια της μεγάλης επένδυσης.

«Σήμερα γράφεται ο πρόλογος της νέας εποχής του παραλιακού μετώπου και της Αττικής», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για τα επίσημα εγκαίνια της επένδυσης στο Ελληνικό. Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως πρόκειται για έργο χωρίς προηγούμενο για την πατρίδα μας και πως σήμερα δεν επαναλαμβάνουμε το γνωστό σύνθημα για τις μπουλντόζες του Ελληνικού.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα, τα λόγια έγιναν πράξη και υπάρχει χειροπιαστή πραγματικότητα. «Και στο Ελληνικό, το είπαμε και το κάναμε», τόνισε υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση πίστεψε σε αυτό το έργο από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε το τιμόνι του τόπου λύνοντας τεράστια προβλήματα και ανατρέποντας παρωχημένες νοοτροπίες και βαλτωμένες αντιλήψεις.

«Τώρα στρεφόμαστε στο μέλλον», είπε, ενώ υπενθύμισε ότι η πρώτη συζήτηση για το έργο έγινε στη Βουλή το 2007, το 2014 η κουβέντα άναψε για τα καλά με κυβέρνηση της ΝΔ, μεσολάβησαν πολλές αναβολές, η προηγούμενη κυβέρνηση το αποδέχθηκε το 2016 και ήρθε το καλοκαίρι του 2019 για να ξεκινήσει το έργο.

«Εδώ η οικονομική προκοπή πρέπει να συμβαδίζει με την κοινωνική συνοχή, ώστε το όφελος να απλώνεται σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Αυτό επιδιώκουμε με κάθε μεγάλο επιχειρηματικό σχέδιο. Φέτος παρά τις αλλεπάλληλες κρίσεις, σημειώσαμε ρεκόρ όλων των εποχών στις άμεσες ξένες επενδύσεις και αισιοδοξούμε ότι το ρεκόρ θα σπάσει εκ νέου», συνέχισε.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το συγκεκριμένο έργο θα δημιουργήσει σημαντικό πλούτο 2,4 μονάδων, θα δημιουργήσει πάνω από 70.000 νέες θέσεις εργασίας και θα δώσει ώθηση σε δεκάδες κλάδους της ελληνικής παραγωγής, ενώ εκτιμάται ότι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή θα αυξηθούν οι επισκέπτες κατά 1 εκατομμύριο.

Είπε, επιπλέον, ότι διαμορφώνεται υπόδειγμα αειφόρου αναβάθμισης όλης της περιοχής και πως όλα τα αρχαία θα συντηρηθούν και θα ενταχθούν αρμονικά στο πάρκο.

«Η ανάπλαση θα δώσει την ευκαιρία στο χθες να συνομιλήσει δημιουργικά με το σήμερα και θα ανοίξει διάπλατα το δρόμο για ένα καλύτερο αύριο», συμπλήρωσε, ενώ επισήμανε πως η οικολογική διάσταση του έργου διαπερνά όλες τις εργασίες της παρέμβασης.

«Όλα αυτά δηλώνουν τον αναπτυξιακό και κοινωνικό χαρακτήρα του έργου. Δηλώνουν και την αντοχή της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα ασταθές διεθνές τοπίο με το πόλεμο στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση. Παρά τα εμπόδια τα μεγάλα έργα στον τόπο μας προχωρούν», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Και συμπλήρωσε, «Απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια η Πολιτεία συνεχώς υψώνει αναχώματα ανακούφισης. Οι πολίτες δοκιμάζονται αλλά αντιλαμβάνονται με ωριμότητα το μέγεθος της πρόκλησης και νοιώθουν την κυβέρνηση δίπλα τους. Όπως και μέχρι τώρα, έτσι και αυτή η παγκόσμια δυσκολία θα μετατραπεί σε εθνική επιτυχία».

ΣΥΡΙΖΑ; Ο Μητσοτάκης εγκαινιάζει δεύτερη φορά το Ελληνικό που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει

Ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωση του και σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, αναφέρει τα εξής:

Ο κ. Μητσοτάκης σήμερα πήγε την εξαπάτηση για την επένδυση στο Ελληνικό σε άλλο επίπεδο. Πρώτα εξαπάτησε τους πολίτες όταν έλεγε προεκλογικά ότι οι μπουλντόζες θα μπουν στο Ελληνικό την πρώτη εβδομάδα της διακυβέρνησής του. Τρία χρόνια μετά, ο κ. Μητσοτάκης κάνει σήμερα εγκαίνια – για δεύτερη φορά – της επένδυσης που ΘΑ ξεκινούσε το 2019 και ακόμα δεν έχει ξεκινήσει.

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε ξεμπλοκάρει το έργο και είχε διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για την βιώσιμη υλοποίηση του.

Σήμερα εμφανίζεται δεύτερη φορά μετά την φιέστα του 2021 στα εγκαίνια μιας επένδυσης που όχι μόνο έχει βαλτώσει και με δική του ευθύνη, αλλά έχει πάρει εντελώς διαφορετική τροπή από τον αρχικό σχεδιασμό.

Αντί για την αναβάθμιση μιας τεράστιας έκτασης προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των κατοίκων της Αττικής συνολικά, το Ελληνικό εξελίσσεται αποκλειστικά σε μια υπόθεση real estate με πώληση οικοπέδων.

Και στο Ελληνικό η κυβέρνηση Μητσοτάκη αφήνει το στίγμα της. Αναποτελεσματικότητα, αναξιοπιστία και φιέστες στα όρια της γραφικότητας.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ράδιο Αρβύλα”: άφιξη από… άλλο πλανήτη στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Κολωνός - Δικηγόρος 33χρονου: η 12χρονη ζητούσε να καλύψει τα παράθυρα του αυτοκινήτου

Ο Αλέξανδρος Νικολαΐδης έδινε κουράγιο σε καρκινοπαθή αθλήτρια, ενώ έδινε μάχη για την ζωή του