Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών: Σοκάρουν οι αριθμοί στην Ελλάδα

Στοιχεία - σοκ της ΕΛΑΣ. Θύματα βρέφη λίγων ημερών και παιδιά του Δημοτικού μέχρι ανήλικους λίγο πριν την ενηλικίωσή τους.

Την ώρα που η Ελλάδα παρακολουθεί με κομένη την ανάσα τις ραγδαίες εξελίξεις φρικτή υπόθεση βιασμού και μαστροπείας την 12χρονης στον Κολωνό η ΕΛΑΣ έδωσε στην δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία για την σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στην χώρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχειά της ΕΛΑΣ, στα 294 αριθμώνται τα παιδιά που έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2022. Μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις οι παιδόφιλοι βιαστές ήταν άτομα του στενού τους περιβάλλοντος.

Σημειώνεται, ότι πρόκειται για περιπτώσεις που καταγγέλλονται, διότι υπάρχουν πολλές άλλες που είτε ο φόβος του διασυρμού κρατάει κλειστά τα στόματα, είτε ακόμη δεν γνωρίζουν οι γονείς ή οι συγγενείς των παιδιών για να ακολουθήσουν τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Επιπλέον, μόνο ένα από τα πέντε παιδιά που κακοποιούνται θα μιλήσει στην οικογένεια ή στις Αρχές για τη φρίκη που βίωσε.

Συγκεκριμένα, το πρώτο οκτάμηνο του 2002, ήτοι έως τα τέλη Αυγούστου, έχουν καταγραφεί 257 υποθέσεις με 294 ανήλικα θύματα, εκ των οποίων τα 244 είναι κορίτσια και τα 50 αγόρια.

Η αύξηση είναι εμφανέστατη, καθώς υπάρχουν ακόμη τέσσερις μήνες μέχρι να κλείσει το έτος και στατιστικά αναμένεται ο αριθμός να ξεπεράσει τα ποσοστά του προηγούμενου χρόνου.

Η αύξηση αυτή για το 2021 και το 2022 ίσως οφείλεται, σύμφωνα με τους ειδικούς, και στο γεγονός ότι ανοίγουν πια πολύ πιο εύκολα τα στόματα, τα παιδιά μιλάνε πιο ανοιχτά και οι καταγγελίες είναι πιο εύκολες.

Πάντως, είναι ενδεικτικό του φαινομένου ότι από το 2018, το 2019 και το 2020 υπάρχει μια σταθερότητα στις καταγγελίες και τους αριθμούς, ενώ τα δύο τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σημαντική αύξηση σε τέτοιου είδους κακουργηματικές πράξεις, πάντα με θύματα μικρά παιδιά.

Από βρέφη λίγων ημερών και παιδιά του Δημοτικού μέχρι ανήλικους λίγο πριν την ενηλικίωσή τους. Συγκεκριμένα, το 2018 καταγράφονται 247 υποθέσεις με 278 ανήλικα θύματα, το 2019 252 υποθέσεις με 294 θύματα και το 2020 πέρασαν στα αρχεία των αρμόδιων υπηρεσιών της Αστυνομίας 244 υποθέσεις με 342 θύματα.

Όμως, το 2021 παρατηρείται μια σημαντική αύξηση καθώς όλο τον χρόνο οι αστυνομικές υπηρεσίες σχημάτισαν 326 δικογραφίες με 387 θύματα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν καταγραφεί ακόμη και βιασμοί παιδιών κάτω των 8 ετών, ενώ τα περισσότερα παιδιά που κακοποιήθηκαν είναι κορίτσια.

