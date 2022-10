Υγεία - Περιβάλλον

Ενθέματα σιλικόνης: Ο ρόλος τους στην χειρουργική μαστού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σημαντική πρόοδος έχει καταγραφεί σε ότι αφορά τα ενθέματα, εξαλέιφοντας κάθε μικρό μειονέκτημα που υπήρχε παλαιότερα, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Βασικό εργαλείο του πλαστικού χειρουργού στις αισθητικές επεμβάσεις αυξητικής μαστών και στην αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή αποτελούν τα ενθέματα από σιλικόνη, ουσία ασφαλής και βιοσυμβατή, που χρησιμοποιείται επίσης ως υλικό για την κατασκευή τεχνητών καρδιακών βαλβίδων, καθετήρων κ.α.). Χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά πριν από περίπου μισό αιώνα (αντί των μέχρι τότε χρησιμοποιούμενων ενθεμάτων με φυσιολογικό ορό), καθώς παρουσίαζαν σημαντικά πλεονεκτήματα.

«Από την πρώτη αυτή χρήση τους και μετά, τα ενθέματα σιλικόνης έχουν εξελιχθεί θεαματικά, με αποτέλεσμα τα τελευταίας γενιάς να έχουν αφήσει πίσω τους ακόμα και τα μικρά μειονεκτήματα των προκατόχων τους, επιτρέποντας σε κάθε γυναίκα να αποφασίσει πολύ πιο εύκολα μια επέμβαση που θα της προσφέρει ό,τι ζητάει από αυτήν», εξηγεί ο κ. Ανδρέας Γραββάνης, Πλαστικός Χειρουργός - Διευθυντής Μονάδας Πλαστικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής και Αισθητικής Χειρουργικής του Μetropolitan Hospital.

Τι καινούργιο υπάρχει στα ενθέματα σιλικόνης;

Η σημαντικότατη πρόοδος που έχει γίνει στα ενθέματα σιλικόνης αφορά:

Στην ασφάλειά τους: Η συνεκτικότητα της σιλικόνης είναι μεγαλύτερη, έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διασποράς στο ανθρώπινο σώμα σε περίπτωση ρήξης του ενθέματος

Στο κέλυφος – επιφάνεια του ενθέματος που είναι πλέον τέτοιο (π.χ. περίβλημα πολυουρεθάνης) ώστε να ελαχιστοποιεί την πιθανότητα εμφάνισης ρικνωτικής κάψας

Στην ποικιλία διαστάσεων και σχημάτων, που επιτρέπει να επιτευχθεί πιο φυσικό αποτέλεσμα και το καλύτερο δυνατόν σχήμα μαστού

Στο βάρος: Τα νέα ενθέματα είναι ελαφρύτερα κατά 30%, έτσι ώστε να μειωθούν η χρόνια πίεση και η ατροφία των ιστών και οι οποιεσδήποτε αισθητικές και λειτουργικές επιπτώσεις τους.

Ποια ενθέματα χρησιμοποιεί το τμήμα Πλαστικής και Επανορθωτικής χειρουργικής του Metropolitan Hospital;

Όλοι οι ιατροί που το στελεχώνουν χρησιμοποιούν ένα μεγάλο εύρος ενθεμάτων, έχουν μεγάλη εξειδίκευση στη χρήση ανατομικών ενθεμάτων, που είναι απαραίτητα στις αποκαταστάσεις μετά από μαστεκτομή, αλλά και στην πλειονότητα των περιστατικών αυξητικής μαστού και δίνουν ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Ο συνδυασμός αυτής της εμπειρίας με τη διαρκή ενημέρωση γύρω από τις επιστημονικές/τεχνολογικές εξελίξεις έχει οδηγήσει στα νέας γενιάς ελαφριά ενθέματα με περίβλημα πολυουρεθάνης, τα οποία εξασφαλίζουν σταθερότητα στη θέση και το σχήμα του ανατομικού ενθέματος. Σε όλα τα επανορθωτικά αλλά και σε κάποια αισθητικά περιστατικά, χρησιμοποιούνται και βιολογικά πλέγματα για τη στήριξη και την κάλυψη του ενθέματος, τα οποία αποτελούν ένα καινούργιο εργαλείο στη χειρουργική του μαστού.

Ενθέματα σιλικόνης και καρκίνος

Ένας μύθος που συνδέεται από παλιά με τα ενθέματα σιλικόνης είναι ότι μπορεί να σχετίζονται με εμφάνιση καρκίνου. Πάρα πολλές μελέτες έχουν διαψεύσει αυτή τη συσχέτιση και τεκμηριώνουν ότι τα ενθέματα δεν προκαλούν και δεν έχουν καμία αιτιολογική συσχέτιση με αυτόν. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι έχουν ενοχοποιηθεί για μια πολύ σπάνια κακοήθεια, το αναπλαστικό λέμφωμα (silicone derived AnaplasticLarge Cell Lymphoma), το οποίο δεν είναι καρκίνος του μαστού. Αυτός ο τύπος λεμφώματος εμφανίζεται στο υγρό και την ινώδη κάψα γύρω από το ένθεμα.

Σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις, μπορεί να εξαπλωθεί σε λεμφαδένες και σε άλλα μέρη του σώματος. Τα περιστατικά που στηρίζουν αυτή τη συσχέτιση ανέρχονται σε 1.220 παγκοσμίως, ενώ έχουν καταγραφεί 38 θάνατοι. Αυτό, σε σχέση με τα εκατομμύρια ενθέματα μαστού που χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο, σημαίνει ότι η πιθανότητα αναπλαστικού λεμφώματος είναι ελάχιστη. Επιπλέον, το γεγονός ότι το 92% από τα παραπάνω περιστατικά αφορούσε σε συγκεκριμένο ένθεμα εταιρείας, το οποίο δεν χρησιμοποιείται πλέον στην Ευρώπη και τη χώρα μας, πρακτικά εκμηδενίζει την πιθανότητα αυτής της επιπλοκής.

«Στην Ελλάδα έχει καταγραφεί ένα περιστατικό αυτής της νόσου, το 2022. Αφορούσε γυναίκα που είχε κάνει αποκατάσταση με ενθέματα της εν λόγω εταιρείας μετά από αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή. Παραπέμφθηκε στο Τμήμα Πλαστικής του Metropolitan Hospital και αντιμετωπίστηκε με αφαίρεση των ενθεμάτων και της περιβάλλουσας κάψας και στη συνέχεια με μικροχειρουργική αποκατάσταση και των δύο μαστών με δικό της ιστό. Έλαβε επίσης επικουρική θεραπεία από την Αιματολογική Κλινική του Θεραπευτηρίου και μπορούμε πλέον να μιλάμε για μεγάλη πιθανότητα ίασης της ασθενούς. Συμπερασματικά, τα ενθέματα νέας γενιάς είναι εξαιρετικά ασφαλή και δίνουν λύση τόσο σε αισθητικά όσο και σε επανορθωτικά προβλήματα βοηθώντας οποιαδήποτε γυναίκα το επιθυμεί να προχωρήσει χωρίς ενδοιασμούς στην πιο δημοφιλή επέμβαση παγκοσμίως», καταλήγει ο κ. Γραββάνης.









Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός ανήλικης στην Λιβαδειά: φωτογραφίες και ονόματα των συλληφθέντων (εικόνες)

Δωρεάν εφαρμογή για “παρακολούθηση” των παιδιών (βίντεο)

Βιασμός 12χρονης - “Το Πρωινό”: τα μηνύματα της μάνας προς την σύζυγο του 53χρονου (εικόνες)