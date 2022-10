Κόσμος

Η Τουρκία εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο στη Μαύρη Θάλασσα (βίντεο)

Έμμεσες απειλές από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης προς την Αθήνα μετά την εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου μικρής εμβέλειας από την Τουρκία.

Την πρώτη δοκιμαστική βολή του πραγματοποίησε ο τουρκικής κατασκευής πύραυλος Tayfun που αναπτύχθηκε από την τουρκική αμυντική εταιρεία ROKETSAN.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στις 06.50 από το αεροδρόμιο της Ριζούντας-Άρτβιν στη Μαύρη Θάλασσα, όπως αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Πρόκειται για τον πρώτο βαλλιστικό πυραύλου μικρής εμβέλειας της Τουρκίας (SRBM), που αναπτύχθηκε με εθνικούς πόρους.

Επίσης το J600T YILDIRIM με βεληνεκές 150+ χιλιομέτρων και οι βαλλιστικοί πύραυλοι BORA με βεληνεκές 280+ χιλιομέτρων, που αναπτύχθηκε από τη Roketsan .

Συνεχίζοντας το έργο της σε πιο προηγμένες λύσεις βαλλιστικών πυραύλων, η Roketsan ανέπτυξε τον βαλλιστικό πύραυλο TAYFUN σε αυτό το πλαίσιο.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι με βεληνεκές 300-1000 χιλιομέτρων ορίζονται ως «Βαλλιστικοί πύραυλοι μικρής εμβέλειας (SRBM)». Το TAYFUN έγινε ο πρώτος βαλλιστικός πύραυλος μικρής εμβέλειας της Τουρκίας.

Με το TAYFUN, οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα έχουν φτάσει σε σημαντική αποτρεπτική ικανότητα.

Το γεγονός, δεν άφησαν ανεκμετάλλευτο τα τουρκικά μέσα καθώς αναφέρουν: "Με τον πύραυλο Ταϊφούν η Αθήνα μπορεί να χτυπηθεί όχι από τις ακτές του Αιγαίου, αλλά ακόμη και από τη Γιάλοβα και το Μπουρντούρ. Η Ελλάδα είναι σοκαρισμένη, γράφουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης και τονίζουν ότι ο Ταϊφούν χτύπησε 561 χλμ με πλήρη ακρίβεια."

Βίντεο από την εκτόξευση, μοιράστηκε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.

Το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ για την εκτόξευση του βαλλιστικού πυραύλου

"Η είδηση, που δημοσίευσε το πρακτορείο Bloomberg για τη μυστική δοκιμή βαλλιστικού πυραύλου μικρού βεληνεκούς από την Τουρκία, προκαλεί ανησυχία και υπογραμμίζει τον αποσταθεροποιητικό της ρόλο στη νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Τι έχουν να πουν τώρα ο κ. Στολτεμπεργκ για την πολιτική των ίσων αποστάσεων αλλά και όσα Ευρωπαϊκά κράτη έχουν συνάψει μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα με την Τουρκία;

Είναι πλέον απαραίτητο να εφαρμοστεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επιβολή εμπάργκο όπλων στη γειτονική χώρα. Δεν νοείται ευρωπαϊκές χώρες αλλά και μέλη του ΝΑΤΟ να συνεχίζουν να εξοπλίζουν και να προσφέρουν τεχνογνωσία σε ένα διεθνή ταραξία."

