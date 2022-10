Κόσμος

Ρωσία: Δεκάδες νεκροί από τη συντριβή βομβαρδιστικού σε πολυκατοικία

Ένα μαχητικό βομβαρδιστικό Su-34, έπεσε πάνω σε πολυκατοικία 9 ορόφων στην πόλη Γιεΐσκ.

Στους 14 ανέρχονται οι νεκροί από τη συντριβή ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους σε πολυκατοικία της πόλης Γιεΐσκ, στη νότια Ρωσία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, που επικαλείται το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ένα μαχητικό βομβαρδιστικό Su-34 συνετρίβη χθες βράδυ σε μια συνοικία στην πόλη αυτή, προκαλώντας πελώρια πυρκαγιά σε εννιαώροφη πολυκατοικία.

Η πόλη όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία βρέχεται από την Αζοφική Θάλασσα και ανήκει στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, βρίκσεται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία και αντίκρυ στη Μαριούπολη.

