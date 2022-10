Υγεία - Περιβάλλον

Προσωπικός γιατρός: Πως κλείνω ραντεβού με... τρία κλικ

Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον των πολιτών και ήδη έχουν κλειστεί πολλές εκατοντάδες χιλιάδες "πρώτα" ραντεβού με γιατρούς.

Περισσότερα από 1.000.000 ραντεβού σε Προσωπικό Γιατρό έχουν ανέβει τη δεδομένη στιγμή στο σύστημα για τις επόμενες 4 εβδομάδες.

Ενδεικτικά, για την τρέχουσα εβδομάδα, 18-23 Οκτωβρίου, έχουν "ανέβει" 308.000 ραντεβού.

Η διαδικασία κλεισίματος ραντεβού αφού ο πολίτης εγγραφεί στον Προσωπικό Γιατρό, γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (https://ehealth.gov.gr/p-rv/p ) Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Προσωπικό Γιατρό σας ή με την Γραμματεία του Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στα 5ψήφια 14900, 14884, 14784 (με χρέωση του πολίτη)

Η ηλεκτρονική διαδικασία κλεισίματος ραντεβού έχει δημιουργηθεί στα πρότυπα της πλατφόρμας των ραντεβού του εμβολιασμού κατά της Covid-19.

Πιο συγκεκριμένα για το κλείσιμο ραντεβού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ο πολίτης:

O πολίτης μεταβαίνει στην ιστοσελίδα (https://ehealth.gov.gr/p-rv/p) και επιλέγει την επιλογή «Είσοδος με κωδικούς TaxisNet (Άυλη Συνταγογράφηση, Ηλεκτρονικά Ραντεβού)» - Με τον συγκεκριμένο τρόπο δεν απαιτείται πιστοποιημένος αριθμός κινητού τηλεφώνου για την είσοδο στην υπηρεσία Εισέρχεται με τους κωδικούς TaxisNet Εισάγει τον ΑΜΚΑ του Επιβεβαιώνει τα στοιχεία του Επιλέγει στο μενού που του εμφανίζεται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες την επιλογή «Νέο Ραντεβού με τον Προσωπικό μου Ιατρό» Στην συνέχεια ο πολίτης βλέπει τις διαθέσιμες ώρες για ραντεβού με βάση το πρόγραμμα του Προσωπικού Γιατρού του και επιλέγει την μέρα και ώρα που επιθυμεί Τέλος, ο πολίτης διαλέγει την συγκεκριμένη ώρα που επιθυμεί να κλείσει το ραντεβού του και το δεσμεύει

Υπενθυμίζεται ότι, η χρονική διάρκεια των ραντεβού είναι προγραμματισμένη στα 15 λεπτά. Εάν ο πολίτης προγραμματίσει για πρώτη φορά το ραντεβού του στον Προσωπικό Γιατρό του, η χρονική διάρκεια του ραντεβού του θα είναι 30 λεπτά έτσι ώστε να συμπληρωθεί ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.).

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ραντεβού που μπορεί να προγραμματίσει ένας πολίτης στον Προσωπικό του Γιατρό.

