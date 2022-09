Υγεία - Περιβάλλον

Προσωπικός γιατρός: Μεγάλη η ανταπόκριση από τους πολίτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεπέρασε τις προσδοκίες ο αριθμός των πολιτών που γράφτηκαν στον «προσωπικό γιατρό». Η αναστολή της «ποινής» και η ένταξη κι άλλων ειδικοτήτων.

Ο θεσμός του Προσωπικού Γιατρού έχει μεγάλη ανταπόκριση από τους πολίτες καθώς σήμερα οι εγγραφές των πολιτών ξεπέρασαν τα 4.000.000, στόχος που αναμενόταν να επιτευχθεί στο τέλος τους έτους, πράγμα που καταδεικνύει την αποδοχή του θεσμού από τους πολίτες.

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης έχει ήδη υπογράψει την απόφαση για την ένταξη στο θεσμό του Προσωπικού Γιατρού όλων των παθολογικών ειδικοτήτων, όπως ακριβώς προβλέπει η μεταρρύθμιση, οι συμβάσεις των οποίων θα υπογράφουν τις επόμενες ημέρες και θα προστεθούν περισσότεροι γιατροί στο σύστημα.

Δεδομένης της πολύ μεγάλης συμμετοχής των πολιτών αναστέλλεται η επιβολή αυξημένης συμμετοχής σε όσους δεν εγγράφονται στον προσωπικό γιατρό μέχρι την 01.12.22 όποτε και θα έχουν ενταχθεί όλες οι ειδικότητες στο θεσμό και θα υπάρχει επάρκεια γιατρών.

Επομένως στις περιοχές που έχει καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος των θέσεων των προσωπικών γιατρών όπως στην Αττική οι πολίτες δύνανται να περιμένουν έως την υπογραφή των νέων συμβάσεων με γιατρούς που θα διασφαλίσει την επάρκεια γιατρών στο σύστημα και την ευκολότερη επιλογή τους από τους πολίτες

Ο θεσμός του Προσωπικού Ιατρού είναι μία δωρεάν παροχή σε όλους τους πολίτες οι οποίοι για πρώτη φορά θα έχουν Σύμβουλο Υγείας για θέματα αγωγής υγείας, πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και καθοδήγησης τους σε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Θεμιστοκλέους: Δεν θα επιβληθεί πρόστιμο σε όσους δεν βρίσκουν να εγγραφούν

Διευκρινίσεις για τον Προσωπικό Γιατρό έδωσε μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα», ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας του Υπουργείου Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Όπως είπε ότι οι γιατροί αυτοί την στιγμή καλύπτουν το 70% της χώρας, σημειώνοντας ωστόσο ότι η γεωγραφική κατανομή τους δεν είναι καλή.

Τα προβλήματα, όπως είπε παρατηρούνται κυρίως στην Αττική, στην Θεσσαλονίκη, σε ακόμα 2-3 πόλεις και στα νησιά, κυρίως του νοτίου Αιγαίου, γι’ αυτό όπως σημείωσε θα ανοίξουν κι άλλες ειδικότητες

Χτίζουμε ένα νέο θεσμό και είναι λογικό να χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα να λειτουργήσει, υπογράμμισε ο κ. Θεμιστοκλέους, αναφέροντας ότι «τα πρώτα καλά δείγματα θα τα έχουμε από τον Ιανουάριο του 2023 και σε ένα χρόνο από σήμερα οι πολίτες θα πάρουν την φροντίδα που χρειάζεται».

Όπως είπε 3200 γιατροί έχουν ενταχθεί στον πρόγραμμα, ενώ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν πρόστιμα μέχρι την 1η Δεκεμβρίου, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιβληθεί πρόστιμο σε όσους δεν βρίσκουν γιατρό να εγγραφούν.

Ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι η πρώτη επίσκεψη στον Προσωπικό γιατρό θα είναι 30 λεπτά για να συμπληρωθεί ο ηλεκτρονικός φάκελός του.

Τόνισε ότι δεν αλλάζει η σχέση του πολίτη με τον γιατρό, καθώς και ότι ο προσωπικός γιατρός είναι μια έξτρα παροχή. «Ο πολίτης μπορεί να μείνει στον γιατρό που ήδη έχει», σημείωσε και τόνισε ότι δεν μπλοκάρεται η συνταγογράφηση.



Ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ακόμα ότι όποιος δεν έχει βρει γιατρό, να περιμένει. Όπως είπε θα βρεθούν γιατροί τους επόμενους μήνες, δεν χρειάζεται να κάνει τώρα εγγραφή και δεν θα μπει κανένα πρόστιμο.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Ποντίκια “τρύπωσαν” σε αεροπλάνο και έσπειραν τον πανικό!

Laver Cup - Φέντερερ: Η τελευταία “παράσταση” και τα δάκρυα του “Βασιλιά” (εικόνες)

Μητσοτάκης: To μήνυμα στο Twitter γραμμένο στα τουρκικά