Ανδρουλάκης - Καντέρ: τα δώρα, οι φιλοφρονήσεις και το... αγαπημένο χρώμα (εικόνες)

Ο τουρκικής καταγωγής παίκτης του NBA, συναντήθηκε με τον Νίκο Άνδρουλάκη σε ένα πολύ φιλικό κλίμα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, υποδέχθηκε πριν από λίγη ώρα στο γραφείο του στη Βουλή, τον τουρκικής καταγωγής παίκτη του ΝΒΑ, Ενές Καντέρ ανταποκρινόμενος στο αίτημά του.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τον καλωσόρισε στην Ελλάδα και εξέφρασε την αλληλεγγύη του στις προσπάθειες του κ. Καντέρ, ο οποίος έχει κατ' επανάληψη ασκήσει δριμεία κριτική στον Ταγίπ Ερντογάν και την τουρκική κυβέρνηση για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην Τουρκία.

«Τους τελευταίους μήνες έχουμε πολλές προκλητικές δηλώσεις εκ μέρους της τουρκικής ηγεσίας σε βάρος των ελληνικών και κυπριακών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τις καταδικάζω στο σύνολό τους. Σε αυτές τις εποχές προτεραιότητα μας πρέπει να είναι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου, διότι στο τέλος αυτό είναι το μοναδικό μονοπάτι για το ειρηνικό μέλλον των δυο λαών» επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Υπάρχουν πολλοί Τούρκοι πρόσφυγες στην Ελλάδα και πραγματικά εκτιμούμε την υποστήριξή σας γιατί δυστυχώς η πολιτική του Ερντογάν είναι πολύ σκληρή στη χώρα μας. Όμως τώρα βρήκαν ένα δεύτερο σπίτι στην Ελλάδα. Είναι καταπληκτικό, γιατί κάθε φορά που συζητώ με κάποιον από τους Τούρκους φίλους μου, μου μεταφέρουν ότι λατρεύουν τη ζωή τους εδώ. Το φαγητό είναι το ίδιο, η κουλτούρα είναι η ίδια, οι χοροί είναι οι ίδιοι, όλα είναι ίδια. Οι άνθρωποι είναι πολύ φιλόξενοι. Πραγματικά εκτιμώ τη στήριξη σας γιατί όλο αυτό το διάστημα είστε ένας πραγματικός πρωταθλητής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό σήμαινε πολλά για μένα να σας συναντήσω γιατί είστε πρότυπο για πολλούς ανθρώπους» ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Καντέρ.

«Σε ευχαριστώ για τα ευγενικά σου λόγια. Μπορούμε να κάνουμε πολλά και να τα κάνουμε μαζί» αντέτεινε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο Ενές Καντέρ δώρισε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής μια φανέλα των Boston Celtics με το όνομα του (Freedom). «Το πράσινο είναι το αγαπημένο μου χρώμα» ανέφερε ο κ. Καντέρ. «Και δικό μου αγαπημένο καθώς είναι το χρώμα του κόμματός μας» σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής του πρόσφερε ένα σελιδοδείκτη από το Μουσείο της Ακρόπολης με χαραγμένο πάνω του ένα κλαδί ελιάς, σύμβολο ειρήνης και ευημερίας.

