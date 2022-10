Οικονομία

Τσίπρας σε αρτοποιούς: Αδιανόητο ότι δεν έχουν μειωθεί ΦΠΑ και ΕΦΚ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάποιοι θησαυρίζουν ενώ η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας δεν μπορεί να ατενίσει την επόμενη μέρα όχι με αισιοδοξία, αλλά ούτε καν με αντοχές, σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Για πολιτική επιλογή κάποιοι να θησαυρίζουν ενώ η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας να μη μπορεί να ατενίσει την επόμενη μέρα με αντοχές και να μη μπορεί να επιβιώσει, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη συνάντηση που πραγματοποίησε με την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος, σε αρτοζαχαροπλαστείο στη Λυκόβρυση.

Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ανέφερε ότι «οι τρομακτικές αυξήσεις στις τιμές του ρεύματος έχουν δημιουργήσει συνθήκες διάλυσης για τη μικρή και μεσαία επιχείρηση και ιδίως για τον κλάδο των αρτοποιών που έχουν δει, ακόμα και μετά τις αλλαγές που έγιναν στα τιμολόγια των Αύγουστο, αύξηση στους λογαριασμούς τους και όχι μείωση». Σημείωσε ότι «η ρήτρα αναπροσαρμογής έφυγε, οι αυξήσεις δεν έφυγαν και σήμερα, Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν στα τιμολόγια που καλούνται να πληρώσουν για τους λογαριασμούς του ρεύματος, του φυσικού αερίου, να είναι τιμές που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και τιμές που κάνουν απαγορευτική τη λειτουργία τους».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «δεκάδες, εκατοντάδες αρτοποιεία κλείνουν σε όλη τη χώρα ενώ και θέσεις εργασίας χάνονται διότι οι αυξήσεις για ένα μέσο αρτοποιείο αντιστοιχούν σε δύο και τρεις μισθούς εργαζόμενου». Ο κ. Τσίπρας στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι, όπως είπε, «η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει από τον Μάρτιο -που συναντήθηκα με τους αρτοποιούς- μια επιδότηση για εκείνους, που ποτέ όμως δεν τους δόθηκε», τονίζοντας ότι «είναι η ώρα να δοθεί και μάλιστα αναδρομικά για να σταματήσει αυτό το κύμα των λουκέτων στα αρτοποιεία».

Συνεχίζοντας την κριτική στην κυβέρνηση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επεσήμανε πως «ταυτόχρονα οφείλει να δώσει εξηγήσεις: Είναι δυνατόν να είμαστε η πρώτη χώρα σε όλη την ΕΕ σε τιμές ρεύματος για μη οικιακούς καταναλωτές, δηλαδή για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις; Ακόμα και μετά τις επιδοτήσεις να είμαστε οι δεύτεροι χειρότεροι σε όλη την Ευρώπη; Είναι δυνατόν να μην έχει μειωθεί ούτε μισό τοις εκατό ο ΦΠΑ στα είδη βασικής κατανάλωσης αλλά και ο ΕΦΚ που επιβαρύνει μικρά και μεσαία εισοδήματα ενώ ο πληθωρισμός έχει σκαρφαλώσει στο 12%, ενώ οι περισσότερες χώρες στον κόσμο έχουν μειώσει τους έμμεσους φόρους;». Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι «όλα αυτά ειναι πολιτική επιλογή», συμπληρώνοντας πως «πράγματι, κάποιοι θησαυρίζουν ενώ η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας δεν μπορεί να ατενίσει την επόμενη μέρα ούτε καν με αισιοδοξία ούτε καν με αντοχές, δεν μπορεί να επιβιώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογράμμισε ότι «χρειάζεται μια άλλη πολιτική στήριξης των μικρών και μεσαίων. Χρειάζεται δικαιοσύνη, δικαιοσύνη παντού», προσθέτοντας ότι για αυτόν τον λόγο βρέθηκε σήμερα εδώ «δίπλα στους ανθρώπους της παραγωγής που έχουν ανάγκη στήριξης, που πρέπει να στηριχθούν για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτήν την τρομακτική δυσκολία».

Κάτα τη διάρκεια της συζήτησης που είχε προηγουμένως ο κ. Τσίπρας με την ΟΑΕ, υπογράμμισε ότι το βασικό που αφορά τους αρτοποιούς είναι η επιδότηση που εξαγγέλθηκε μετά τον Μάρτιο να δοθεί και μάλιστα αναδρομικά, «γιατί αφορά, για έναν μικρομεσαίο φούρνο, περίπου 10.000 ευρώ αν δοθεί αναδρομικά. Αυτά είναι χρήματα που μπορούν να βοηθήσουν να σταθείτε στα πόδια σας». Σημείωσε πως «η μεγάλη εικόνα είναι ότι έχουμε αυξήσεις που δεν περιορίστηκαν. Η αυξητική τάση στους λογαριασμούς ρεύματος για τους φούρνους, όπως και για όλες τις μικρομεσαίες, τους μη οικιακούς καταναλωτές, δεν περιορίστηκαν ακόμα μετά την απόφαση να κρυφτεί η ρήτρα αναπροσαρμογής μέσα στους λογαριασμούς, γιατί αυτό έγινε». Συμπλήρωσε ότι «ενώ για τους οικιακούς καταναλωτές υπάρχει μια προσπάθεια να περιοριστούν οι τρομακτικές αυξήσεις -γιατί μετά από την απόφαση αυτή τον Ιούλιο έχουμε ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις στην πραγματική τιμή του ρεύματος- για τους μη οικιακούς δεν υπάρχει ουσιαστική επιδότηση, άρα εσείς πληρώνετε περισσότερα και μετά το κρύψιμο της ρήτρας». Ανέφερε, με βάση «τα επίσημα στοιχεία της Eurostat είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη στην ακρίβεια στους μη οικιακούς καταναλωτές» για να προσθέσει ότι «αυτό είναι χτύπημα στη ραχοκοκκαλιά της οικονομίας». Ο κ. Τσίπρας έθεσε το ερώτημα «πώς θα μπορέσει να αντέξει η μικρομεσαία επιχείρηση, ιδίως όταν υφίσταται και μεγάλη μείωση της κατανάλωσης, διότι η ακρίβεια χτυπά όλους τους καταναλωτές και την αγοραστική δύναμή τους», εκτιμώντας πως «αν συνεχιστεί όλο αυτό τον χειμώνα που θα είναι δύσκολοςν όπως αναμένεται, θα οδηγηθούμε σε έναν αφανισμό της μικρομεσαίας επιχείρησης».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι αναμφίβολα έχουμε μία παγκόσμια κρίση, όμως «δεν μπορεί η Ελλάδα, που ήταν 16η-17η το 2019 σε κόστος ηλεκτροπαραγωγής να είναι πρώτη, δεν γίνεται. Άρα εδώ κάποιοι χάνουν πολλά, οι μικρομεσαίοι και οι καταναλωτές, και κάποιοι λίγοι κερδίζουν πολλά».

Ο πρόεδρος της ΟΑΕ, Μιχάλης Μούσιος, επεσήμανε ότι «κάθε φούρναρης πρέπει να περιμένει 20 του μήνα να ανακοινώσουν οι πάροχοι τις τιμές, να δει τις διαφορές που έχουν οι εταιρείες μεταξύ τους, να περιμένει την επόμενη μέρα τον υπουργό να ανακοινώσει την επιδότηση και να αλλάξει -αν χρειαστεί- εταιρεία για να κερδίσει 5-6 σεντς την κιλοβατώρα, που είναι 500 ευρώ τον μήνα». Ειδικότερα, περιγράφοντας τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν με τα λειτουργικά κόστη, υπογράμμισε: «Έχουμε το φυσικό αέριο, 870 ευρώ τον μήνα το καλοκαίρι του '21, 1.800 τον Σεπτέμβριο του '22, τώρα 2.600 τον Οκτώβριο. Έχουμε το πετρέλαιο από 1.200 ευρώ τον μήνα, 2.000, έχουμε διπλασιασμό στις πρώτες ύλες». Ο κ. Μούσιος μίλησε για διπλασιασμό του κόστους λειτουργίας, σημειώνοντας ότι δύο είναι οι παράγοντες του βασικού προβλήματός τους: Διπλασιασμός του κόστους λειτουργίας και μείωση του τζίρου των καταστημάτων «κι εκεί οφείλονται τα πρώτα λουκέτα στα 210 αρτοποιεία σε όλη την Ελλάδα». Είπε, ακόμη, ότι είναι δύσκολη η κατάσταση «και έρχεται τώρα το "καλάθι του νοικοκυριού", μια γραμμή να οδηγηθούν όλοι στα σούπερ μάρκετ», προσθέτοντας: «Ευτυχώς, είχαμε χτες μια εξέλιξη σημαντική με τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδη ότι για το ψωμί αυτό που θα μπει στο "καλάθι του νοικοκυριού" θα ειναι το κατεψυγμένο ψωμί του σούπερ μάρκετ και όχι το φρέσκο». Όπως ανέφερε, αυτό θα άλλαζε τη νοοτροπία του Έλληνα καταναλωτή, για τον οποίο το ψωμί είναι συνυφασμένο με το αρτοποιείο.

«Να κάνουμε μια αντιδιαστολή», σχολίασε ο κ. Τσίπρας, «να δούμε τους ισολογισμούς ενός μέσου φούρνου τον τελευταίο χρόνο και να δούμε τους ισολογισμούς των σούπερ μάρκετ». Από τις επαφές με τους πελάτες τους, ο κ. Μούσιος σημείωσε ότι σε κάθε επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ βλέπουν άνοδο στις τιμές των προϊόντων, τονίζοντας πως «για τις μικρομεσαίες και ιδιαίτερα τα αρτοποιεία πρέπει άμεσα να μειωθεί ο ΦΠΑ από το 13% στο 6%, να αυξηθεί η επιδότηση και να είναι στον λογαριασμό άμεσα και όχι αναδρομικά, και να μειωθεί ο ΕΦΚ».

Ως προς το θέμα της αναδρομικότητας της επιδότησης, ο κ. Μούσιος επεσήμανε ότι «η απάντηση της κυβέρνησης είναι "περιμένουμε την έγκριση από την Κομισιόν", ήρθε η έγκριση από την Κομισιόν και τώρα περιμένουμε την έγκριση της υπουργική απόφασης». «Δεν περιμένω να αλλάξουν πολιτική σε σχέση με την αισχροκέρδεια και τον ΦΠΑ που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, έναν χρόνο τα λέω, είναι στρατηγική αυτή για να φαίνονται καλοί δίνοντας επιδοτήσεις από αυτά που παίρνουν από την ίδια τσέπη διπλάσια», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχήθηκε η παρουσία του εδώ τουλάχιστον να συνδράμει, «όπως συνέδραμε η συνάντησή μας τον Μάρτιο, τις επιδοτήσεις που έχουν ανακοινωθεί για τον κλάδο σας να τις δώσουν και μάλιστα να τις δώσουν και αναδρομικά». Υπογράμμισε, επίσης, ότι για τους μη οικιακούς καταναλωτές «δεν είναι μόνο ότι κρύφτηκε η ρήτρα αναπροσαρμογής αλλά ότι έχουμε μεγαλύτερες αυξήσεις από πριν και αυτό είναι βόμβα στα θεμέλια της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας, δεν θα μπορέσουν να αντέξουν».

Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι αν υπολογίσουμε τον συνολικό κύκλο των υπερκερδών από την έναρξη της κρίσης, για τις εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για τους παρόχους και για τη ΔΕΠΑ αερίου, «είμαστε σε έναν λογαριασμό 3 δισ. και δεν έχει φορολογηθεί ούτε ένα ευρώ». Πρόσθεσε πως αν σε αυτό συνυπολογιστεί και «ο τρόπος με τον οποίο αυτήν τη στιγμή επιβαρύνεται ο μέσος καταναλωτής από τους έμμεσους φόρους που παραμένουν υψηλοί ενώ ο πληθωρισμός έχει σκαρφαλώσει στο 12%, βλέπουμε ότι τα ταμεία του κράτους -υπάρχει μια δεύτερη αισχροκέρδεια εδώ- έχουν αύξηση εσόδων γύρω στα 7 δισ. σε ετήσια βάση». «Ρωτάνε, μα πώς να μειώσουμε τον ΦΠΑ, ποιον να φορολογήσουμε για να τον μειώσουμε, δεν χρειάζεται να φορολογήσεις για να μειώσεις τον ΦΠΑ», σημείωσε, «όταν θα κόστιζε 5 δισ. σε ετήσια βάση το να μειωθεί ο ΦΠΑ και ο ΕΦΚ στα καύσιμα στα βασικά προϊόντα, και τα υπερβάλλοντα έσοδα είναι 7 δισ.». Τέλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι τα υπερβολικά έσοδα προέρχονται από την τσέπη του καταναλωτή και πως μετά του δίνει από αυτά που του έχει πάρει, «ένα κομματάκι για να μπορεί να αντέχει -αν αντέχει- να πληρώσει τον λογαριασμό, για να μένει η αισχροκέρδεια για τους ηλεκτροπαραγωγούς και τους παρόχους αλώβητη».





Οικονόμου σε Τσίπρα: όσο κυβέρνησε, εξόντωσε τον παραγωγικό κλάδο με την υπερφορολόγηση

Ο κυνβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, απάντησε στον Αλέξη Τσίπρα και ανέφερε χαρακτηριστικά:

"Την ώρα που ο κ. Τσίπρας συνεχίζει να πολιτεύεται τάζοντας εύκολες λύσεις σε δύσκολα προβλήματα που έρχονται από το εξωτερικό, η Κυβέρνηση ενισχύει τους ανθρώπους της παραγωγής και τα νοικοκυριά με ένα σημαντικό πρόγραμμα στήριξης που, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, είναι ένα από τα τρία μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Ειδικότερα, οι αρτοποιοί γνωρίζουν ότι με το πρόγραμμα στήριξης για τους λογαριασμούς του ρεύματος απορροφάται έως και το 80% των αυξήσεων, ανεξαρτήτως της ισχύος της παροχής και του ύψους της κατανάλωσης. Είμαστε εδώ, με σχέδιο και επαγγελματισμό, για να συνεχίσουμε και να ενδυναμώσουμε τη στήριξη, αξιοποιώντας τους πόρους από την ανάπτυξη της οικονομίας και τις ευρωπαϊκές δυνατότητες. Αυτή είναι η πολιτική μας δέσμευση. Αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά μας από τον κ. Τσίπρα, που, όσο κυβέρνησε, εξόντωσε τον παραγωγικό κλάδο με την υπερφορολόγηση και τις ληστρικές εισφορές, ενώ σήμερα επιδίδεται σε ανεύθυνη παροχολογία."

Ειδήσεις σήμερα:

Viral: Η Κεραμέως κάνει “παρατήρηση” σε μαθητή... πριν την selfie (βίντεο)

“The 2Night Show” - Στεφανουδάκης: Τα φτωχικά παιδικά χρόνια, η ιατρική και η μόδα (βίντεο)

Ίλιον: εξωσχολικοί μαχαίρωσαν πατέρα μέσα σε δημοτικό σχολείο (βίντεο)