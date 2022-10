Τεχνολογία - Επιστήμη

Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: Η NASA “μηδενίζει” τον χρόνο φόρτισης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως τεχνογνωσία της NASA επιταχύνει κατά πολλές φορές τον χρόνο φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Μια τεχνική που αναπτύχθηκε από τη NASA και χρησιμοποιείται για χρήση στο διάστημα, θα μπορούσε να βοηθήσει στην γρήγορη παροχή ρυθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Αυτή πετυχαίνει πέντε φορές πιο γρήγορη φόρτιση, γεγονός που εάν αυτό εφαρμοστεί αποτελεσματικά στις υποδομές φόρτισης, θα λύσει πολλά προβλήματα στην ηλεκτροκίνηση.

Με δεδομένο ότι η πλήρωση ενός αυτοκινήτου με βενζίνη ή πετρέλαιο διαρκεί μόνο λίγα λεπτά, σήμερα στους σταθμούς φόρτισης ο πιο γρήγορος ταχυφορτιστής χρειάζεται είκοσι και πλέον λεπτά για να φορτίσει στο 80% ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Φυσικά υπάρχουν και οι «αργοί» ταχυφορτιστές που για να μπορέσουν να φορτίσουν ένα όχημα θέλουν 2-3 ώρες.

Σε περίπτωση που υπάρξουν ταχυφορτιστές με την τεχνογνωσία της NASA αυτόματα θα μειώνονταν οι χρόνοι φόρτισης ελαχιστοποιώντας την ταλαιπωρία στους αυτοκινητόδρομους. Από την άλλη θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση των σημείων εκείνων πάνω σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, όπου κατά τη διάρκεια της φόρτισης ένας οδηγός θα πρέπει να περιμένει πολλές φορές τη φόρτιση άλλων αυτοκινήτων που βρίσκονται μπροστά του. Αυτή η γρήγορη φόρτιση μπορεί να μειώσει την ανάγκη για υποδομή φόρτισης στο σπίτι, υπό την προϋπόθεση ότι η δημόσια υπηρεσία χρέωσης θα είναι ανταγωνιστική ως προς το κομμάτι της χρέωσης και ευρέως διαθέσιμη.

Από πού λοιπόν προέρχεται αυτή η λύση; Κυριολεκτικά από το διάστημα. Πριν από λίγο καιρό, οι μηχανικοί της εθνικής διαστημικής υπηρεσίας της Αμερικής NASA ανέπτυξαν μια τεχνολογία για χρήση στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Είναι μια πολύπλοκη τεχνική ψύξης που βοηθά ορισμένα ηλεκτρικά συστήματα στο διάστημα να διατηρούν εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θερμοκρασίας. Σε αυτά τα επίπεδα θερμοκρασίας, τα ηλεκτρικά συστήματα μπορούν να αποδώσουν σχεδόν πενταπλάσιο ηλεκτρικό ρεύμα σε σύγκριση με τους πιο προηγμένους φορτιστές EV. Η τεχνολογία που ονομάζεται «Subcooled flow boiling» μπορεί να ψύχει καλώδια που φέρουν υψηλά φορτία, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να διευκολύνουν μια ταχύτερη ροή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τον κίνδυνο υπερθέρμανσης των εξαρτημάτων.

Η NASA ανέπτυξε αυτή την τεχνική για να παρέχει γρήγορη ενέργεια, ειδικά όταν προγραμματίζει μακρινές αποστολές, όπως για παράδειγμα στον 'Αρη. Η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων θα είχε ως αποτέλεσμα την άνευ προηγουμένου μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη φόρτιση ενός οχήματος και μπορεί να άρει ένα από τα βασικά εμπόδια στην ηλεκτροκίνηση, δίνοντας επιπλέον κίνητρο για την απόκτηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Ενεργειακή κρίση - Σύνοδος Κορυφής: οι ελληνικές θέσεις για τα μέτρα

Τσιτσιπάς: νίκη - θρίλερ επί του Κρέσι (βίντεο)

Υγειονομικοί: Απεργία και στάση εργασίας την Πέμπτη