Ρεύμα: μείωση στα τιμολόγια τον Νοέμβριο

Σημαντική αποκλιμάκωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα ισχύσουν τον επόμενο μήνα.

Σημαντική αποκλιμάκωση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας που θα ισχύσουν το Νοέμβριο αναμένεται, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, σε συνέχεια της μείωσης τόσο των τιμών του ρεύματος στο χρηματιστήριο ενέργειας όσο και των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου.

Πρόκειται για τα ονομαστικά τιμολόγια τα οποία -σύμφωνα με τη νομοθεσία- ανακοινώνουν οι προμηθευτές μέχρι τις 20 κάθε μήνα και ισχύουν τον επόμενο. Η τελική χρέωση των καταναλωτών εξαρτάται από το ύψος της επιδότησης που ανακοινώνει και εφαρμόζει η κυβέρνηση. Ωστόσο, όσο χαμηλότερο είναι το ονομαστικό τιμολόγιο κάθε προμηθευτή τόσο φθηνότερη θα είναι η τελική χρέωση των πελατών του. Επιπλέον η μείωση των ονομαστικών τιμολογίων σημαίνει ότι θα χρειαστεί μικρότερη επιδότηση προκειμένου να συγκρατηθούν σε ανεκτά επίπεδα τα τελικά τιμολόγια.

Η μέση τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στο ελληνικό Χρηματιστήριο για τον Οκτώβριο έως χθες ήταν 263,86 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Συγκριτικά το Σεπτέμβριο ήταν 416,87 ευρώ και τον Αύγουστο 436,53 ευρώ.

Η αποκλιμάκωση αποδίδεται αφενός στην αυξημένη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μείγμα και αφετέρου στη μείωση των τιμών του φυσικού αερίου.

Το φυσικό αέριο στο Χρηματιστήριο της Ολλανδίας έκλεισε χθες στα 112,15 ευρώ ανά μεγαβατώρα στον απόηχο και των προτάσεων της Κομισιόν για έλεγχο της τιμής του καυσίμου. Στην κορύφωση της κρίσης τον Αύγουστο είχε φθάσει κοντά στα 350 ευρώ.

"Πυρά" ΣΥΡΙΖΑ κατά Κυβέρνησης και ΔΕΗ

«Η ακριβότερη αγορά, με τιμή στα 274,85 ευρώ/MWh όταν Βουλγαρία και Ιταλία, με τις οποίες κινούμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα, έχουν τιμή χαμηλότερη σχεδόν κατά 100 ευρώ. Ισπανία και η Πορτογαλία σ με τιμές 81,71 ευρώ/MWh και 79,87 ευρώ/MWh. Ακρίβεια με υπογραφή Μητσοτάκη», γράφει σε ανάρτηση του στο Twitter ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος.

Σε ανάρτηση του, ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, αναφέρει «Ακραία αισχροκέρδεια και σήμερα στη χονδρεμπορική αγορά ρεύματος. Πρώτη η Ελλάδα στην Ευρώπη, 100 € ακριβότερη από τις διασυνδέσεις με Βουλγαρία και Ιταλία και 200€ από Ιβηρική! Και ενώ όλες οι αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μείωση τιμών στην Ελλάδα έχουμε αύξηση! Τι αλλη απόδειξη χρειάζεται ότι παίζονται "παιχνίδια" με τη συμμετοχή των γαλάζιων παιδιών της ΔΕΗ; Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η ΔΕΗ βάζουν πλάτη στα υπερκέρδη, χωρίς έλεγχο και #ρύθμιση της αγοράς!»

