Οικονομία

Φυσικό αέριο: πολλαπλά πλαφόν εξετάζει η ΕΕ

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να εξετάζουν το ενδεχόμενο να θέσουν πολλαπλά πλαφόν στις τιμές του αερίου. Τι αναφέρει το σχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα συνεδριάσουν αυτή την εβδομάδα, είναι έτοιμοι να υιοθετήσουν τις τελευταίες προτάσεις του συνασπισμού για τη μείωση των τιμών της ενέργειας, όμως πιέζουν τις Βρυξέλλες να προχωρήσουν περισσότερο και να θέσουν ένα πλαφόν στην τιμή του αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας, σύμφωνα με ένα σχέδιο των συμπερασμάτων της συνάντησής τους.

Κατά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, που θα πραγματοποιηθεί αύριο και μεθαύριο, 20 και 21 Οκτωβρίου, οι ηγέτες θα συζητήσουν ένα πακέτο προτάσεων που διατυπώθηκαν χθες, Τρίτη, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προσπαθήσουν να επιτύχουν τη μείωση των υψηλών τιμών της ενέργειας που ενισχύουν τον πληθωρισμό και την υποβόσκουσα απειλή μιας ύφεσης.

Σε ένα αναθεωρημένο σχέδιο συμπερασμάτων της συνόδου κορυφής τους αναφέρεται ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα υποστηρίξουν ευρέως τις προτάσεις - περιλαμβανομένων των σχεδίων για ένα νέο δείκτη τιμολόγησης για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG, ΥΦΑ) και για κοινές αγορές φυσικού αερίου από τις χώρες της ΕΕ. Καθεμιά από τις προτάσεις χρειάζεται υποστήριξη από μια ενισχυμένη πλειοψηφία χωρών της ΕΕ - τουλάχιστον 15 μέλη που να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 65% του πληθυσμού της ένωσης.

Στις προτάσεις της Κομισιόν δεν περιλαμβάνεται η άμεση επιβολή ενός πλαφόν στις τιμές του αερίου, το οποίο λένε πως θέλουν οι περισσότερες χώρες της ΕΕ, όμως αναφέρεται πως οι Βρυξέλλες θα μπορούσαν να σχεδιάσουν μια άλλη πρόταση για να θέσουν ένα προσωρινό όριο τιμών στο χρηματιστήριο φυσικού αερίου TTF (Title Transfer Facility).

Οι ηγέτες της ΕΕ φαίνονται έτοιμοι να υποστηρίξουν αυτή την ιδέα, ζητώντας από τις Βρυξέλλες να εξετάσουν έναν «προσωρινό δυναμικό διάδρομο τιμών» στις συναλλαγές για το αέριο, σύμφωνα με το σχέδιο συμπερασμάτων τους. Όμως, καθώς πολλές χώρες επιδιώκουν ισχυρότερη δράση για τον περιορισμό των τιμών, σύμφωνα με το σχέδιο, θα ζητηθεί επίσης από την Επιτροπή να «προτείνει ένα προσωρινό πλαίσιο της ΕΕ για ένα πλαφόν στην τιμή του αερίου που χρησιμεύει για την παραγωή ηλεκτρικού σε ένα επίπεδο που να βοηθά στη μείωση των τιμών του ηλεκτρικού».

Η ιδέα αυτή, γνωστή ως «Ιβηρικός μηχανισμός» επειδή τον έχουν ήδη εισαγάγει η Ισπανία και η Πορτογαλία, δεν περιλαμβάνεται στις προτάσεις της ΕΕ. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε χθες, Τρίτη, πως οι Βρυξέλλες εξακολουθούν να εξετάζουν την ιδέα, περιλαμβανομένου του πώς θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί.

Οι χώρες της ΕΕ είναι μοιρασμένες σε ό,τι αφορά τον Ιβηρικό μηχανισμό. Η Γαλλία και άλλες τον υποστηρίζουν ως τρόπο για να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας, ενώ η Γερμανία και η Ολλανδία εκφράζουν φόβους ότι θα προκαλέσει αύξηση στη ζήτηση αερίου.

Στο σχέδιο συμπερασμάτων αναφέρεται πως ένα πλαφόν στις τιμές του αερίου που χρησιμεύει για την παραγωγή ενέργειας πρέπει να μην οδηγήσει σε αύξηση της κατανάλωσης αερίου.





