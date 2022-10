Οικονομία

Επιχειρηματικότητα νέων: Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκινούν οι αιτήσεις για επιχορήγηση επιχειρηματικότητάς νέων άνεργων.

Τη Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το Β΄κύκλο του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες». Ο στόχος της 12μηνης δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 1.000 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στις γυναίκες. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 15:00.

Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής:

• 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ

• 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α' εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης

• 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β' εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι 18-29 ετών που θα υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου.

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 43.400.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 -2020».

Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Θήβα: Μονοκινητήριο αεροπλάνο έπεσε δίπλα στην Εθνική Οδό

Βιασμός 12χρονης - Κολωνός: Προφυλακιστέοι οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους

Ηράκλειο: πολύτεκνος πατέρας βίαζε την 7χρονη κουνιάδα του!