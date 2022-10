Life

“Rouk Zouk Special”: Πρεμιέρα με “Ποιος Παπαδόπουλος” (εικόνες)

Η αγαπημένη παρέα της Κυριακής επιστρέφει με την πιο αστεία παρέα της εβδομάδας και οι πρωταγωνιστές της κωμικής σειράς διαγωνίζονται με…γέλιο και ατάκες.

Το «ROUK ZOUK», με τη μοναδική Ζέτα Μακρυπούλια, φοράει τα ακουστικά του, αλλά και τα καλά του και γίνεται… Special!

Το «ROUK ZOUK SPECIAL», ξεκινάει και φέτος το ταξίδι του στον βραδινό κόσμο της ψυχαγωγίας την Κυριακή 23 Οκτωβρίου, στις 20:00, και αναρωτιέται… «Ποιος Παπαδόπουλος;».

Οι ηθοποιοί της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, για φιλανθρωπικό σκοπό, στηρίζοντας τον οργανισμό «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ».

Κρατερός Κατσούλης, Μαριάννα Τουμασάτου, Σπύρος Σπαντίδας, Μαριέλλα Σαββίδου και Ειρήνη Τσέλλου είναι… «Τσιτωμένοι». Απέναντί τους θα βρουν τους «Χαλαρούς», Λένα Ουζουνίδου, Γιάννη Δρακόπουλο, Βασίλη Κολοβό, Μαριλού Κατσαφάδου και Δημήτρη Δάρρα.

Το αποτέλεσμα αυτής της αναμέτρησης είναι ένα απολαυστικό πινγκ πονγκ με χιουμοριστικές ατάκες, που έχει πολύ γέλιο και κέφι, αλλά και μία Ζέτα που παίζει και έχει όρεξη για… πασατέμπο.

Στα highlights της βραδιάς:

Η Ζέτα και ο Κρατερός διαφωνούν για το αν εκείνος έχει έρθει ξανά στο «ROUK ZOUK SPECIAL».

Η Μαριάννα αποκαλύπτει τη σχέση… μίσους που έχει με τις τσίχλες.

Ο Βασίλης παίρνει δικαιωματικά τον τίτλο του MVP παίκτη του επεισοδίου.

Στον μπαξέ του αποψινού «ROUK ZOUK SPECIAL», βρίσκουμε από μελιτζάνες μέχρι και αγγούρια αργίτικα!

Ο Βασίλης περιγράφει το μαστίγιο και την κιλότα με το πλατό να ξεσηκώνεται.

Ο Κρατερός μπορεί και να παρεξηγηθεί με την επιλογή… κρεβατιού που κάνει!

Η Λένα εξομολογείται ότι φοβάται τα πουλιά και περιγράφει πώς η γνωριμία της με την κότα της σειράς, τη «Θεοδώρα», άλλαξε το σενάριο.

Η Μαριλού λέει στον Δημήτρη ότι είναι 65… Εκείνος, όμως, τι καταλαβαίνει τελικά;

Πώς ξαφνικά ο Πούτιν βρίσκεται στην παρέα του «ROUK ZOUK SPECIAL»;

Το «ROUK ZOUK SPECIAL» ξεκινά και κάνει τα κυριακάτικα βράδια μας διασκεδαστικά, παρεΐστικα… αλλιώς!

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Project Manager: Μαρία Ντρούβα

Σκηνοθεσία: Κώστας Υφαντής

Βοηθός Σκηνοθέτης: Γιώργος Καληώρας

Αρχισυνταξία: Ζαχαρίας Στιβακτάκης

Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη

Διεύθυνση Παραγωγής: Σπύρος Γεράκης

#RoukZoukSpecial

Instagram: @roukzouk.official

«Rouk Zouk Special», με την Ζέτα Μακρυπούλια: Πρεμιέρα Κυριακή 23 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 20:00

