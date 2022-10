Κόσμος

Μεγάλη Βρετανία: Παραιτήθηκε και η ΥΠΕΣ

Μετά τον Υπουργό Οικονομικών παραιτήθηκε και η Υπουργός Εσωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας. Τι αναφέρει στην επιστολή της.

Την παραίτησή της υπέβαλε σήμερα η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, Σουέλα Μπράβερμαν.

Στην επιστολή της προς την πρωθυπουργό Λιζ Τρας, την οποία η παραιτηθείσα υπουργός Εσωτερικών δημοσιοποίησε μέσω Twitter, η Σουέλα Μπράβερμαν παραδέχεται ότι έστειλε επίσημο έγγραφο μέσω του προσωπικού της e-mail, παραβιάζοντας τους κανόνες ασφαλείας της κυβέρνησης. «Έκανα λάθος, αποδέχομαι την ευθύνη και παραιτούμαι», υπογραμμίζει.

Στη συνέχεια, η Σουέλα Μπράβερμαν εκφράζει «σοβαρές ανησυχίες» σχετικά με την προσήλωση της κυβέρνησης Τρας στην υλοποίηση των προεκλογικών της δεσμεύσεων. Μεταξύ άλλων, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση «αθέτησε βασικές υποσχέσεις», αναφέροντας ειδικότερα την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης.

Η παραίτηση της Σουέλα Μπράβερμαν - η οποία διεκδίκησε την ηγεσία των Συντηρητικών στην εσωκομματική διαδικασία για τη διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον -λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση του υπουργού Οικονομικών Κουάζι Κουάρτενγκ, προκαλεί νέους κλυδωνισμούς στην κυβέρνηση της πρωθυπουργού Λιζ Τρας, η οποία δηλώνει αποφασισμένη να παραμείνει στην εξουσία παρά τις επικρίσεις που έχει δεχθεί.

Νέος ΥΠΕΣ ο Σαπς

Ο Γκραντ Σαπς είναι ο νέος υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ λίγο μετά την παραίτηση Μπράβερμαν.

Με την συγκεκριμένη επιλογή, η πρωθυπουργός Λιζ Τρας στέλνει επίσης ένα μήνυμα ενότητας, αφού ο Γκραντ Σαπς είχε στηρίξει την υποψηφιότητα του πρώην υπουργού Οικονομικών Ρίσι Σούνακ για την ηγεσία του κυβερνώντος Συντηρητικού Κόμματος.

Ο 54χρονος Γκραντ Σαπς έχει διατελέσει υπουργός Μεταφορών στην κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον.

