Άλμπα - Παναθηναϊκός: Βαριά ήττα για το “τριφύλλι” στο Βερολίνο

Ο Παναθηναϊκός, παρουσίασε σημάδια... αποσύνθεσης στο Βερολίνο, γνωρίζοντας τη συντριβή από την Άλμπα.

Ο απογοητευτικός Παναθηναϊκός, παρουσίασε σημάδια... αποσύνθεσης στο Βερολίνο, γνωρίζοντας τη συντριβή από την Άλμπα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Euroleague. Δίχως μακρινό σουτ, δημιουργία, άμυνα, εκνευριστική αστοχία στις βολές και τα επιθετικά «όπλα» του σε... ύπνωση, το «τριφύλλι» παραδόθηκε με το βαρύ 94-65, απέναντι στην αήττητη Άλμπα (3-0), βλέποντας το ρεκόρ του να υποχωρεί σε 1-2.

Η επιβλητική νίκη της Άλμπα, μάλιστα, παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις από τις απουσίες των σημαντικών Μάοντο Λο, Τζαλίν Σμιθ, Γιοχάνες Τίμαν και Μάρκους Έρικσον.

O Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 9/22 τρίποντα, 12/39 δίποντα, 14/24 βολές, χαμένο το κομμάτι της δημιουργίας (14 έναντι 24 ασίστ) και σε επιθετική... σίγαση τους Γιώργο Παπαγιάννη (0π.), Ντέρικ Ουίλιαμς (6π.) και Ματέους Πονίτκα (5π.), βλέποντας τους Άντριου Άντριους (13π.), Μάριους Γκριγκόνις (14π.) και Πάρις Λι (11π.) να παλεύουν μάταια...

Από τους Γερμανούς ξεχώρισαν οι Λουκ Σίκμα (16π., 15ρ.) και Ταμίρ Μπλατ (15π.).

Τα δεκάλεπτα: 17-9, 43-33, 64-45, 94-65

Ο Παναθηναϊκός «πλήρωσε» στο πρώτο δεκάλεπτο την κακή κυκλοφορία της μπάλας, τα ελλιπέστατα αντανακλαστικά στην περιφερειακή άμυνα και την έλλειψη δημιουργίας, βλέποντας την Άλμπα να βρίσκει ρυθμό από τα 6.75 και με τους Σίκμα, Ολίντι, Μπλατ και Ντίλοου να ευστοχούν σε τέσσερα «κολλητά» τρίποντα να τρέχει από το εις βάρος 5-6 στο 4΄ ένα σερί 12-0, γράφοντας το 17-6 στο 7΄. Με την ψυχολογία στα ύψη, μάλιστα, οι Γερμανοί δεν αγχώθηκαν μέχρι το τέλος της περιόδου, που τους βρήκε στο +8 (17-9).

Με τους Μαντζούκα, Άντριους να βρίσκουν το μακρινό σουτ και τον Γκουντάιτις να δίνει λύσεις στη ρακέτα, ο Παναθηναϊκός μάζεψε γρήγορα τη διαφορά στις αρχές του δευτέρου δεκαλέπτου (21-19 στο 13΄), αλλά η αδυναμία του να περιορίσει τον Μπλατ και η αστοχία του από τη γραμμή των ελευθέρων βολών (έκλεισε το ημίχρονο με 7/13) και στα δίποντα (4/16), βοήθησαν την Άλμπα να οικοδομήσει και πάλι μία διψήφια διαφορά ασφαλείας (32-21 στο 16΄) και να πάρει τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +10 (43-33).

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε... αποδιοργανωμένος στην τρίτη περίοδο και χωρίς να λειτουργεί τίποτα στο παιχνίδι, είδε την Άλμπα να τρέχει ένα καταστροφικό σερί 17-0, εκτοξεύοντας τη διαφορά σε μη αναστρέψιμα επίπεδα (60-33 στο 26΄). Με εξαίρεση κάποια... αργοπορημένα αμυντικά ξεσπάσματα, τα οποία δεν ήταν αρκετά να ανατρέψουν την εικόνα του αγώνα, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ακολουθήσει το ρυθμό της Άλμπα και μπήκε στην τελευταία περίοδο στο -19 (64-45).

«Κενός» και στις δύο άκρες του παρκέ, ο Παναθηναϊκός εξελίχθηκε σε απλό θεατή στον... επίλογο του αγώνα, τη στιγμή που η Άλμπα εκτόξευσε τη διαφορά για πρώτη φορά στους 25 πόντους (75-50) και ολοκλήρωσε πρόωρα την υπόθεση νίκη...

Οι συνθέσεις:

ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ (Γκονθάλεθ): Πρόσιντα 6 (1), Μακόφσκι 2, Ντίλοου 5 (1), Βέτσελ 11 (1), Μάτισεκ 3 (1), Σνάιντερ 2, Ολίντι 7 (1), Κουμάντζι 10, Σίκμα 16 (2), Λάμερς 7 (1), Μπλατ 15 (4), Ζούσμαν 10 (2).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης, Λι 11 (1), Παπαγιάννης, Μποχωρίδης 5 (1), Oυίλιαμς 6 (1), Άντριους 13 (2), Γ. Καλαϊτζάκης, Πονίτκα 5, Γκριγκόνις 14 (3), Μαντζούκας 3 (1), Γκουντάιτις 8.

