Τσιτσιπάς: νίκη - θρίλερ επί του Κρέσι (βίντεο)

Πρεμιέρα στο Όπεν Στοκχόλμης με έναν δύσκολο αγώνα για τον Έλληνα πρωταθλητή.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε με νίκη στο Όπεν της Στοκχόλμης, καθώς ύστερα από συγκλονιστικό αγώνα επικράτησε με 2-0 σετ (6-6/6, 7-6/11) του Αμερικανού Μαξίμ Κρέσι, Νο 33 στην παγκόσμια κατάταξη και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη του Έλληνα πρωταθλητή επί του Κρέσι, στις ισάριθμες φορές που διασταύρωσαν τους δρόμους τους, καθώς είχε προηγηθεί εκείνη στο US Open του 2020, όταν ο Τσιτσιπάς είχε νικήσει τον αντίπαλό του στα τρία σετ.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειξε περίσσιο απόθεμα ψυχραιμίας στο δεύτερο σετ, καθώς για να το κατακτήσει χρειάστηκε προηγουμένως να «σβήσει» τρία set points του Κρέσι.

Ο αντίπαλός του Έλληνα πρωταθλητή θα προκύψει από το ζευγάρι που συνθέτουν ο κάτοχος του τίτλου, Τόμι Πολ (Νο31) και ο Μίκαελ Ίμερ (Νο79).

2018 Stockholm Open champion Stefanos Tsitsipas is through to the quarterfinals after 7-6 (5), 7-6 (12) ??@steftsitsipas ??



??: @TennisTV pic.twitter.com/XrXxBybSUl

— Stockholm Open (@sthlm_open) October 19, 2022

