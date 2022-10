Κοινωνία

Βιασμός 12χρονης - Λύτρας: αστυνομικοί σύχναζαν στο μαγαζί του 53χρονου

Τι είπε ο συνήγορος της μητέρας της ανήλικης για την προφυλάκιση της, κάνοντας λόγο για λανθασμένη απόφαση. Τι ανέφερε για την εμπλοκή αστυνομικών και την καταγγελία που “δεν έγινε” στο ΑΤ Κολωνού.

«Εγώ έχω πληροφορίες για δύο αστυνομικούς που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Απόστολος Λύτρας, συνήγορος της μητέρας της 12χρονης στον Κολωνό.

Σχετικά με την υπόθεση του βιασμού κατ΄ επανάληψη και της εκπόρνευσης της 12χρονης, ο δικηγόρος σημείωσε πως «εγώ το είπα από την πρώτη στιγμή ότι θα έχουμε πολλές εκπλήξεις και πολλές συλλήψεις».

Αναφορικά με την προφυλάκιση της 37χρονης μητέρας, είπε πως «δεν μπορεί αλα καρτ να γίνονται δεκτά όσα είπε το παιδί. Δεν γίνεται να λέει κάποια πράγματα το παιδί και να το παίρνουμε ως δεδομένο και να λέει ότι η μητέρα του δεν γνώριζε και αυτό να μην το λαμβάνουμε υπόψη».

Χαρακτήρισε ως «λάθος» την απόφαση για προφυλάκιση της μητέρας του κοριτσιού και είπε πως πρόκειται για «βιαστική και τελείως λανθασμένη τακτική απέναντι στην μητέρα. Η προσωρινή κράτηση αυτή έχει να κάνει και με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί για όλη αυτή την ιστορία».

«Παρότι ανακοίνωσε τι είχε πάει να καταγγείλει, την πρώτη φορά που πήγε στο ΑΤ Κολωνού, αφού περίμενε 2,5 ώρες, της είπαν να πάει την επόμενη ημέρα. Πήγε την επόμενη ημέρα το πρωί και της είπαν να πάει στο Τμήμα Ανηλίκων, στην ΓΑΔΑ», διευκρίνισε αναφορικά με την καταγγελία που έκανε η μητέρα πως δεν την άφησαν να καταγγείλει τον 53χρονο την πρώτη φορά που το επιχείρησε.

Ο κ. Λύτρας ανέφερε ακόμη πως «Η μητέρα της 12χρονης μου έχει πει πως στο κατάστημα του 53χρονου σύχναζαν αστυνομικοί, εν ενεργεία και μη».

Τέλος, σχετικά με τα χρήματα που ζήτησε η 37χρονη από την σύζυγο του 53χρονου, είπε πως «Θα ήταν παράξενο αν δεν είχε γίνει καταγγελία, αλλά πρώτα έγινε η καταγγελία και μετά πήρε χρήματα από την σύζυγο του 53χρονου και σε κάθε περίπτωση τα ποσά αυτά δεν σχετίζονται με την κατηγορία της μαστροπείας».

Η καθηγήτρια Εγκληματολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και δικαστηριακή ψυχολόγος, Χριστίνα Αντωνοπούλου, μίλησε επίσης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», με αφορμή την υπόθεση της 12χρονης, σχετικά με την παιδική σεξουαλική κακοποίηση.

Μπαρκαγιάννης: η 12χρονη έδειχνε μεγαλύτερη, είχε γίνει γυναίκα πιο γρήγορα

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο Γιάννης Μπαρκαγιάννης, δικηγόρος του 33χρονου που προφυλακίστηκε την Τετάρτη, μετά από την απολογία του στην Ανακρίτρια, για την υπόθεση του βιασμού και εκπόρνευσης της 12χρονης από τον Κολωνό.

Προκαλώντας τις αντιδράσεις της Μαρίας Αναστασοπούλου και του Γιώργου Παπαδάκη, ο συνήγορος υποστήριξε μεταξύ άλλων πως «η κοπελίτσα είναι αναπτυγμένη για την ηλικία της. Θεωρώ ότι ορμονικά, την είχε επηρεάσει αυτό στο οποίο άλλοι την οδήγησαν να κάνει, σωματικά την είχε επηρεάσει αυτό και είχε γίνει πιο γρήγορα γυναίκα».





