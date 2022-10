Κοινωνία

Βιασμός 12χρονης - Κολωνός: Προφυλακιστέοι οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους

Πρόκειται για τον 33χρονο και τον 34χρονο που κατηγορούνται για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής. Για τον τρίτο κατηγορούμενο υπήρξε διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα.



Στην φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους στην 33η ανακρίτρια, οι δυο από τους 3 άνδρες που συνελήφθησαν με εντάλματα για την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης του 12χρονου παιδιού από τον Κολωνό.

Πρόκειται για τον 33χρονο και τον 34χρονο που κατηγορούνται για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής.

Για τον τρίτο κατηγορούμενο, τον 36χρονο διοικητικό υπάλληλο σε μεγάλο νοσοκομείο, υπήρξε διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα για το θέμα της προφυλάκισης του ,όποτε για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση θα αποφασίσει εντός των αμέσως επόμενων ημερών το Δικαστικό Συμβούλιο.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά την έκδοση ενταλμάτων, καθώς ταυτοποιήθηκαν ως "πελάτες" του 53χρονου στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται ισχυριζόμενοι πως δεν είχαν σωματική επαφή με την 12χρονη.

Οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν με υπομνήματα, ενώ απάντησαν σε ερωτήσεις της 33η ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση.

Ο 33χρονος, υπάλληλος φαρμακαποθήκης, στην απολογία του φέρεται να επικαλέστηκε προβλήματα ψυχικής υγείας.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε πως μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας έκλεισε τρεις "συναντήσεις" με την 12χρονη, αλλά πραγματοποιήθηκαν τελικώς οι δυο γιατί η τρίτη ματαιώθηκε, αφού υπήρξε πρόβλημα με τη μεταφορά των χρημάτων . Ο 33χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως αν και είχε καταβάλει το "αντίτιμο" δεν είχε σωματική επαφή με το παιδί τις δύο φορές που το είδε.

Ο 36χρονος διοικητικός υπάλληλος μεγάλου νοσοκομείου, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε ότι είχε σεξουαλική επαφή με το παιδί. Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίζεται ότι κατάλαβε από το διαδίκτυο ότι το κορίτσι είναι ανήλικο και δεν συναντήθηκε ποτέ μαζί του.

Οι δυο κατηγορούμενοι φέρονται να ισχυρίστηκαν πως το κορίτσι εμφανιζόταν ως 17 ετών στις συνομιλίες στο διαδίκτυο.

Και ο 34χρονος κατηγορούμενος επιχειρηματίας φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία ισχυριζόμενος ότι δεν είχε σεξουαλική επαφή με τη 12χρονη.

