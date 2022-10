Κοινωνία

Βιασμός 12χρονης στον Κολωνό: Στη φυλακή ο 33χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προφυλακιστέος ο 33χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της 12χρονης στον Κολωνό.

Προφυλακίστηκε ο 33χρονος, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής για την δυσώδη υπόθεση του Κολωνού.

Για τους άλλους δύο κατηγορούμενους αναμένεται η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Οι άνδρες ταυτοποιήθηκαν ως «πελάτες» του 53χρονου, οι οποίοι πλήρωσαν για να συναντήσουν και να κακοποιήσουν σεξουαλικά το παιδί στα αυτοκίνητά τους κοντά στον σταθμό του Μετρό στα Σεπόλια.

Ο πρώτος εκ των κατηγορουμένων συνελήφθη την Παρασκευή, είναι 33 ετών και φέρεται να είχε συναντηθεί τουλάχιστον δύο φορές με την 12χρονη.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, 36 ετών, είναι εργαζόμενος σε νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου από το οποίο απομακρύνθηκε μετά την σύλληψή του, και έπεσε στα χέρια των αρχών το Σάββατο.

Ο τρίτος κατηγορούμενος, που συνελήφθη την Κυριακή, είναι 34 ετών. Και οι τρεις εντοπίστηκαν μέσω των διαδικτυακών αποτυπωμάτων τους .

Οι τρεις κατηγορούμενοι ήρθαν αντιμέτωποι με τις αρχές μετά την σύλληψη και την προφυλάκιση του 53χρονου για βιασμό και μαστροπεία και του 42χρονου που κρίθηκε προφυλακιστέος την ίδια μέρα με τον 53χρονο για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής, αλλά και μετά την σύλληψη της μητέρας του παιδιού.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Ακράτα: ζευγάρι οι νεκροί της φονικής καραμπόλας (εικόνες)

Ηράκλειο: πολύτεκνος πατέρας βίαζε την 7χρονη κουνιάδα του!

Ρεύμα: μείωση στα τιμολόγια τον Νοέμβριο