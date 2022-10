Κοινωνία

Βιασμός 12χρονης στον Κολωνό - Μπρεάνος: ο 36χρονος την είδε και έφυγε χωρίς να υπάρξει επαφή (βίντεο)

Τι είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο συνήγορος ενός εκ των συλληφθέντων ως βιαστών της ανήλικης, για τις επαφές του μέσω της πλατφόρμας γνωριμιών και την συνάντηση του με το κορίτσι.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τρίτη ο Λάμπρος Μπρεάνος, δικηγόρος του 36χρονου διοικητικού υπαλλήλου νοσοκομείου, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία του βιασμού της 12χρονης, οι αναφορές της οποίας και για βιασμό της από πέντε άνδρες μέσα σε μισή ώρα σε οίκο ανοχής, έχουν προκαλέσει σάλο,

Όπως είπε ο συνήγορος του 36χρονου, «συναντήθηκε μαζί της, αλλά δεν είχαν σεξουαλική επαφή, δεν υπήρξε βιασμός».

«Είχε προφίλ στην πλατφόρμα γνωριμιών, με όλα τα στοιχεία και τα τηλέφωνα του», υποστήριξε για τον 36χρονο ο δικηγόρος του,

Σε ότι αφορά την εκ του σύνεγγυς επαφή του με την 12χρονη, ο συνήγορος ανέφερε πως «Μου είπε ότι πήγε στο ραντεβού μαζί της, είδε ότι ήταν ανήλικη και έφυγε χωρίς να κάνει κάτι. Στα μηνύματα που είχαν ανταλλάξει, του ανέφερε πως ήταν 17 ετών», ωστόσο όπως σημείωσε και ο ίδιος, «η ανήλικη τον έχει αναγνωρίσει ως έναν από αυτούς που την βίασαν».

Ο συνήγορος αφού τόνισε πως είναι κατακριτέα όλα όσα ακούγονται για την δυσώδη αυτή υπόθεση, ενώ σχετικά με τον 36χρονο είπε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «υποβάλλεται σε μετάγγιση αίματος κάθε 10 ημέρες»

Λύτρας: η Ανακρίτρια “άδειασε” τους αστυνομικούς, αλλά...

Νωρίτερα, στον Γιώργο Παπαδάκη και στην Μαρία Αναστασοπούλου μίλησε ο Απόστολος Λύτρας, συνήγορος της 37χρονης μητέρας της 12χρονης, η οποία προφυλακίστηκε μετά από την απολογία της, αφήνοντας αιχμές για την Ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, αναφέροντας χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, πως «Η Αστυνομία είχε μια δικογραφία 30 ημέρες και δεν υπήρχε σε αυτήν κάτι για την μητέρα. Παίρνει την δικογραφία η Ανακρίτρια και έβγαλε ένταλμα μέσα σε μία ημέρα».

Ο συνήγορος της μητέρας της ανήλικης, σημείωσε πως έτσι, είναι σαν να λέει η ανακρίτρια στους αστυνομικούς ότι δεν είδαν τα στοιχεία που είχαν στα χέρια τους, και ανέφερε πως πως όσα γίνονται από τις Αρχές σχετικά με την αντιμετώπιση της μητέρας της 12χρονης ίσως έχουν συγκεκριμένο σκοπό, αναφέροντας χαρακτηριστικά «Μήπως θέλουν να ρίξουν την μπάλα στην εξέδρα; Ας αφήσουν την μητέρα και ας πιάσουν τους βιαστές του παιδιού. «Πουλάει» πιο πολύ το θέμα της μητέρας και δεν το λέω για τους δημοσιογράφους».

