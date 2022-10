Κοινωνία

Κολωνός - Κρανιδιώτης για 53χρονο: απειλούν να σκοτώσουν τον γιό και την πρώην σύζυγο του

Τι λέει για τα μηνύματα από την μητέρα της 12χρονης, την επίσπευση του διαζυγίου και τα λεφτά που δόθηκαν στην 37χρονη. Γιατί δεν κατήγγειλαν τον 53χρονο ο γιός και η πρώην σύζυγος του.

Ο Φαήλος Κρανιδιώτης, δικηγόρος της πρώην συζύγου του 53χρονου που έχει συλληφθεί ως «πρωταγωνιστής» στην πολύκροτη υπόθεση του βιασμού και της εκπόρνευσης της 12χρονης στον Κολωνό, μίλησε την Τρίτη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε, ο 53χρονος και η σύζυγος του το ζευγάρι ήταν σε διάσταση από καιρό, αλλά συνοικούσε, καθώς το μόνο αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο της οικογένειας.

Εξήγησε πως στις 3 Σεπτεμβρίου, η μητέρα της 12χρονης επικοινώνησε με την τότε σύζυγο του 53χρονου και της έστειλε στο κινητό της και διαλόγους του 53χρονου με την ανήλικη, λέγοντας της πως άμεσα θα προέβαιναν σε καταγγελία σε βάρος του η ίδια ή η αδελφή της και θεία του παιδιού.

Όπως υποστήριξε ο κ. Κρανιδιώτης, την ίδια ημέρα, η γυναίκα ζήτησε διαζύγιο από τον 53χρονο, από τον οποίο ζήτησε την ίδια ημέρα να φύγει από το σπίτι και έκτοτε εκείνος κοιμόταν στο υπόγειο του καταστήματος που διατηρούσε η οικογένεια.

Μάλιστα, όπως αναφέρει ο δικηγόρος, είχε «εντολή» να μεταφέρει πως εκείνος συγκράτησε τον γιό του 53χρονου όταν επιχείρησε να του επιτεθεί για να τον χτυπήσει, καθώς πληροφορήθηκε τα όσα φέρεται να είχε κάνει ο πατέρας του.

Απαντώντας σε ερωτήματα για ποιον λόγο ο γιός του ή η μέχρι τότε σύζυγος του δεν προχώρησαν σε καταγγελία στην Αστυνομία για τον 53χρονο, είπε πως αφενός κάτι τέτοιο προβλέπεται και νομικά καθώς υπάρχει «συναισθηματική σύγκρουση» στα μέλη της οικογένειας, κυρίως όμως είπε πως η μητέρα της 12χρονης τους διαβεβαίωνε πως την ίδια ημέρα θα έκανε καταγγελία στις Αρχές, όπως και συνέβη.

Ο κ. Κρανιδιώτης είπε πως η μητέρα της 12χρονης ζήτησε τρεις φορές χρήματα από την πρώην πλέον σύζυγο του 53χρονου, λέγοντας της πως θέλει να πάει την ανήλικη με ταξί για την δει γιατρός, εξηγώντας πως για ανθρωπιστικούς λόγους της έδωσε από 100 ευρώ δύο φορές, όμως αρνήθηκε να συνεχίσει αυτήν την τακτική την τρίτη φορά που ζήτησε χρήματα η 37χρονη.

Ο δικηγόρος της πρώην συζύγου του 53χρονου, έκανε λόγο για «αδιανόητη και απαράδεκτη ανθρωποφαγία που υφίστανται αυτοί οι δύο καλοί άνθρωποι», προσθέτοντας πως η γυναίκα και ο γιός της «λιντσάρονται, δέχονται απειλητικά μηνύματα: “Θα σας σκοτώσουμε”, “δεν θα κάνετε Χριστούγεννα”».

