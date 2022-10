Κοινωνία

Βιασμός 12χρονης - Κολωνός: απολογίες τριών συλληφθέντων

Εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας για τα "ραντεβού βιασμού" της 12χρονης.

Στα δικαστήρια για να απολογηθούν οδηγούνται σήμερα οι τρεις άνδρες που συνελήφθησαν μετά από εντάλματα της ανακρίτριας ως εμπλεκόμενοι στην υπόθεση του 12χρονου κοριτσιού από τον Κολωνό.

Οι κατηγορούμενοι για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής θα βρεθούν ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να αναπτύξουν τις θέσεις τους έναντι της βαριάς κατηγορίας που τους αποδίδεται. Οι άνδρες ταυτοποιήθηκαν ως «πελάτες» του 53χρονου, οι οποίοι πλήρωσαν για να συναντήσουν και να κακοποιήσουν σεξουαλικά το παιδί στα αυτοκίνητά τους κοντά στον σταθμό του Μετρό στα Σεπόλια.

Ο πρώτος εκ των κατηγορουμένων συνελήφθη την Παρασκευή, είναι 33 ετών και φέρεται να είχε συναντηθεί τουλάχιστον δύο φορές με την 12χρονη.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, 36 ετών, είναι εργαζόμενος σε νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου από το οποίο απομακρύνθηκε μετά την σύλληψή του, και έπεσε στα χέρια των αρχών το Σάββατο.

Ο τρίτος κατηγορούμενος, που συνελήφθη την Κυριακή, είναι 34 ετών. Και οι τρεις εντοπίστηκαν μέσω των διαδικτυακών αποτυπωμάτων τους .

Οι τρεις κατηγορούμενοι ήρθαν αντιμέτωποι με τις αρχές μετά την σύλληψη και την προφυλάκιση του 53χρονου για βιασμό και μαστροπεία και του 42χρονου που κρίθηκε προφυλακιστέος την ίδια μέρα με τον 53χρονο για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής, αλλά και μετά την σύλληψη της μητέρας του παιδιού.

Μητέρα 12χρονης: Του είχα εμπιστοσύνη, ήταν της Εκκλησίας, είχε φίλους ηθοποιούς και πολιτικούς

Κατηγορηματικά αποκλείει η θεία της 12χρονης από τον Κολωνό, να έχει οποιαδήποτε ανάμειξη στην σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση του παιδιού η μητέρα του παιδιού. Η γυναίκα που βρήκε στο κινητό της 12χρονης τα "πειστήρια" της φρικώδους ιστορίας, κατέθεσε χθες στην ανακρίτρια υπέρ της 37χρονης κατηγορουμένης για μαστροπεία.

Με απόλυτη βεβαιότητα η αδελφή του συζύγου και πατέρα των παιδιών της κατηγορουμένης δήλωσε στην δικαστική λειτουργό πως «δεν είναι δυνατόν να κατηγορείται η μάνα γι' αυτό το πράγμα, γιατί είδα την αντίδραση της. Αποκλείεται να έχει οποιαδήποτε ανάμειξη σε αυτό. Τις επόμενες ημέρες που η μικρή ήταν πιο ήρεμη την ρώτησα πολλές φορές για τη μητέρα της και αρνήθηκε ότι η μητέρα της ήξερε οτιδήποτε. Δεν έχω καμία αμφιβολία για την μητέρα». Η μάρτυρας εξιστόρησε στην ανακρίτρια όλα όσα οδήγησαν στο να πάρει το κινητό του παιδιού και να το ανοίξει, χωρίς καν να αναμένει ότι θα υποστεί το σοκ που υπέστη… «Άνοιξα το κινητό και πάνω στον πανικό μου κάλεσα τον 53χρονο. Του λέω "ποιος είσαι εσύ που μιλάς με 11χρονο;" Με ρωτούσε συνέχεια "ποια είσαι εσύ;" και τότε του είπα "εγώ είμαι αυτή που θα σου ανοίξω το λάκκο» και μου απάντησε ότι «δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα». Η θεία της 12χρονης φέρεται επίσης να τόνισε πως το παιδί της είπε πως για όλα αυτά, δεν γνώριζαν τίποτα η μητέρα και ο πατέρας της.

Η 18χρονη αδελφή του παιδιού κατέθεσε ότι η ανήλικη δεν είχε δώσει κανένα σημάδι. «Όταν πηγαίναμε μαζί βόλτα ήταν πολύ χαρούμενη». Ανέφερε επίσης πως «στο κατάστημα του κατηγορούμενου πήγαινε δύο φορές περίπου την εβδομάδα για να βγάζει ένα χαρτζιλίκι. Έπαιρνε 10 ευρώ από αυτή τη δουλειά και τα έφερνε σπίτι».

Η μεγαλύτερη αδελφή της 12χρονης φέρεται επίσης να δήλωσε στην δικαστική λειτουργό: «Αρνούμαι τις κατηγορίες που βαρύνουν την μητέρα μου. Η μαμά μου ήταν πάντα σε πρώτη θέση για ότι μας συνέβαινε και πάντα μας υπερασπιζόταν όταν μας μιλούσε κάποιος άσχημα. Η μάνα μου ποτέ δεν θα έκανε κάτι τέτοιο και ας έχουμε οικονομικά προβλήματα. Παρά τα οικονομικά προβλήματα που έχουμε δεν μας έχει λείψει ποτέ τίποτα. Η μητέρα μας είναι σε όλα δίπλα μας τρέχει συνέχεια για να βοηθήσει την οικογένεια της και δεν μας έχει παρατημένα».

Στο μεταξύ η υπεράσπιση της 37χρονης, θεωρεί «εσφαλμένη» την απόφαση για προφυλάκιση της κατηγορουμένης για μαστροπεία. Σύμφωνα με τον εκ των δύο συνηγόρων της γυναίκας, Απόστολο Λύτρα, ο οποίος μίλησε και στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ανακρίτρια και εισαγγελέας που αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση της μητέρας του παιδιού, δεν έκριναν ορθά τα δεδομένα για την εντολέα του η οποία, σύμφωνα με τον συνήγορο, και γνωστής διαμονής είναι και επιπλέον η ιδιότητα της ως μητέρα οκτώ παιδιών δεν την καθιστά ύποπτη φυγής. Όπως είπε, μάλιστα, θα κάνει προσφυγή κατά της σύλληψης της 37χρονης,

Η ίδια η μητέρα του παιδιού, που χθες απολογήθηκε για περίπου μιάμιση ώρα ενώπιον της 33ης Τακτικής Ανακρίτριας φέρεται να απάντησε σε όσες ερωτήσεις της επέβαλε η δικαστική λειτουργός ενώ φαίνεται πως εστίασε την απολογία της στην «απόλυτη εμπιστοσύνη» που είχε στον 53χρονο. Η κατηγορουμένη φέρεται να είπε πως το κοριτσάκι «πήγαινε στο μαγαζί του 53χρονου, όταν την φώναζε, μετά το ολοήμερο σχολείο. Μπορεί να ήταν και τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα. Εγώ είχα πάντα επικοινωνία με το παιδί όσο ήταν στο μαγαζί του. Δεν το είχα ανεξέλεγκτο το παιδί… Δεν υπάρχει περίπτωση να το ήξερα εγώ αυτό και να μην του είχα βγάλει τα μάτια. Του είχα απόλυτη εμπιστοσύνη».

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα κλήθηκε να εξηγήσει ποια ήταν τα δεδομένα που έκαναν στα μάτια της τον 53χρονο προφυλακισμένο, άνθρωπο εμπιστοσύνης και φέρεται να απάντησε πως «ήταν άνθρωπος της εκκλησίας, είχε πολλούς γνωστούς στην γειτονιά, ηθοποιούς, πολιτικούς, του είχα εμπιστοσύνη. Όταν καμιά φορά πήγαινε το παιδί με σορτσάκι ή κολάν στο μαγαζί, μου το έστελνε στο σπίτι για να αλλάξει για να μην το βλέπει έτσι ο κόσμος... Μου έριχνε στάχτη στα μάτια. Επίσης του είχα εμπιστοσύνη γιατί έβλεπα αστυνομικούς εν ενεργεία και μη να συχνάζουν στο μαγαζί του...».

Η 37χρονη φέρεται επίσης να τόνισε ότι «τα παιδιά μου δεν είναι κακοποιημένα», ότι τα αγαπά πολύ και ότι και αυτά την αγαπούν ενώ τόνισε πως δεν γνώριζε τι συνέβαινε με το κοριτσάκι: «Να το ήξερα ότι βιάζουν το παιδί μου και να καθόμουν με σταυρωμένα τα χέρια; Ένα μήνα κρατιέμαι να μην πάω να τον σκοτώσω. Από το Τμήμα Ανηλίκων μου είχαν πει να μην κάνω τίποτα για να μην καταλάβει κάτι κανένας ότι έκανα καταγγελία, για να τον παρακολουθούν. Τον είδα την ημέρα του Σταυρού, που ήταν στην λιτανεία της εικόνας, και ήθελα να φωνάξω "είναι βιαστής πιάστε τον"... Πίστευε ότι δεν θα του έκανα τίποτα».

